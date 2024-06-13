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Новости спорта Футбол Франция
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Месси сделал признание про карьеру в ПСЖ

Месси сделал признание про карьеру в ПСЖ
©ФК ПСЖ

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси, ныне выступающий за американский "Интер Майами", рассказал о своей карьере в составе французского "Пари Сен-Жермена", передают Vesti.kz.

"Я ничего не имею против ПСЖ и их фанатов, но, к сожалению, все получилось не так, как я надеялся. Лично мне пришлось нелегко, иногда справлялся с переменным успехом. Иногда нашей семье было очень тяжело. Но, с другой стороны, Париж - это лучшее, что случилось со мной, ведь в те годы я стал чемпионом мира.

Какие трудности помимо футбола? В Париже соседи звонили в дверь и просили нас не шуметь; соседи были жесткими. Было всего часов 9 или 10 вечера", - приводит слова Месси ESPN AR.

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Напомним, Месси выступал за ПСЖ в 2021-2023 годах после ухода из "Барселоны". За это время парижане дважды выиграли чемпионат Франции и один раз Суперкубок страны. Всего в составе ПСЖ аргентинец принял участие в 75 матчах за два сезона, в которых забил 32 гола и сделал 35 результативных передач.

С лета 2023 года Месси играет за "Интер Майами". За это время аргентинец принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 16 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ Футбол

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