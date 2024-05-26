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Новости спорта Футбол Франция
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Мбаппе преподнес Парижу прощальный подарок

Мбаппе преподнес Парижу прощальный подарок
©twitter.com/PSG_English

Финал Кубка Франции по футболу между столичным "Пари Сен-Жермен" и "Лионом" определил его обладателя, передает Vesti.kz.

Решающая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу парижан. В составе победителей отличились Усман Дембеле и Руис Фабиан. У "Лиона" гол престижа в активе у О Брайана Джека.

При этом, звезда "ПСЖ" Киллина Мбаппе вышел в стартовом составе и сыграл весь матч. Этот трофей стал последним в его карьере за столичный клуб. Киллиан уже попрощался с командой и готовится к переезду в Мадрид. Здесь он подпишет контракт с местным "Реалом".

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Мбаппе выступал за парижан с 2017 года, после того, как его купили у "Монако".

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Метки:
Мбаппе Килиан Футбол

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