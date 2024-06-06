ПСЖ нашел нового нападающего в "Ман Сити": известен ценник

Нападающий английского "Манчестер Сити" Хулиан Альварес может продолжить карьеру во французском "Пари Сен-Жермене", сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста и инсайдера Фабриицо Романо, парижане очень заинтересованы в 24-летнем аргентинце и уже запросили информацию у "горожан" о возможном трансфере.

Сам Альварес хочет получать больше игрового времени. Однако "Манчестер Сити" не рассматривает вариант с арендой нападающего и надеется его удержать в клубе.

Между тем, журналист Вероника Брунати отмечает, что "Манчестер Сити" согласится отпустить форварда при условии выплаты 80 миллионов без учета бонусов.

Отмечается, что интерес к аргентинцу проявляются также мюнхенская "Бавария" и мадридский "Атлетико". Однако наиболее вероятен его переход в ПСЖ, поскольку французский клуб является единственным, кто может оплатить такую сумму.

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В минувшем сезоне Альварес принял участие в 54 матчах за "Сити" во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с "горожанами" рассчитано до лета 2028 года.

В составе сборной Аргентины Альварес выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре и Кубок Америки-2021. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 90 миллионов евро.