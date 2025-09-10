На этой неделе в первой лиге Казахстана пройдёт матч между двумя главными кандидатами на чемпионство - актауским "Каспием" и павлодарским "Иртышом". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящей встрече и борьбе за путёвки в казахстанскую премьер-лигу (КПЛ).

10-12 сентября пройдут матчи 21-го тура первой лиги. В пятницу, 12 сентября, в Актау встретятся лидирующий "Каспий" и занимающий второе место "Иртыш". Велика вероятность, что от этого матча будет зависеть судьба чемпионства.

Встреча начнётся в 17:00 по казахстанскому времени.





"Иртыш" почти догнал "Каспий". Летние трансферы помогли

В июне команды встречались в Павлодаре, и тогда гости из Актау увезли убедительную победу - 2:0 - отличились Мирас Турлыбек и Жакып Кожамберды. Тогда они уже уверенно лидировали в чемпионате.

Футболисты "Каспия" удерживают первое место в таблице с шестого тура, а после 13-го тура отрыв от идущего на втором месте "Иртыша" составлял семь пунктов. Сейчас от имевшегося запаса осталось только два балла.

К сравнению, в последних десяти турах "Иртыш" набрал 27 из 30 возможных очков, проиграв лишь "Алтаю" в июле (1:2). "Каспий" же за это же время набрал 23 балла. Они были разгромлены всё тем же "Алтаем" (1:5), а ещё потеряли очки во встречах с молодёжной командой "Кайрата" (0:0) и "Жетысаем" (2:2).



Летнее трансферное окно помогло павлодарцам улучшить результаты. Подумайте сами: аренда Армана Кенесова из "Астаны", подписания опытных экс-игроков сборной Казахстана Владислава Васильева и Еркебулана Тунгышбаева, перспективных Нургайни Бурибаева, Аскара Сатышева, Абинура Нурымбета и Мохаммеда Енсебаева, а также приглашение других молодых исполнителей.

Даже по меркам КПЛ это была бы неплохая селекция, а тут вовсе первая лига. Поэтому "Иртыш" жирным шрифтом обвёл то, что команда строится под задачу выйти в КПЛ и побороться за золото первой лиги.





Кто тащит "Каспий" и "Иртыш" вверх? Тут много знакомых лиц

Если говорить про клуб из Актау, то в составе выделяется их нападающий Турлыбек. Примечательно, что он является уроженцем Павлодара и воспитанником "Иртыша". В этом сезоне первой лиги на его счету 18 матчей, 20 голов и четыре ассиста!

Также важную роль играют Бакдаулет Конлимкос, у которого 4+6 в 16 играх, а ещё опытные Кожамберды (9+1 в 18 матчах) и Бауыржан Байтана (5+5 в 18 матчах).

Из других известных игроков в составе имеются Марат Шахметов, Самат Шамши, Еркебулан Нургалиев, Максат Тайкенов, Берик Айтбаев и другие. Тренирует команду экс-футболист клуба Руслан Эсатов.



Что касается "Иртыша", то основных новичков клуба мы уже отметили. Также в составе есть Максим Федин, Адильхан Добай и Руслан Есимов. В плане результативности выделяется Арман Смаилов, забивший 11 голов в 17 матчах.

Отдельно хочется выделить Владимира Воменко, отдавшего семь результативных передач, а также 19-летнего Тамерлана Агиманова, который оформил 6+4 в 17 матчах.

Возвращать павлодарцев в высший дивизион взялся 36-летний наставник Ринат Алюетов.





Может ли кто-то ещё пробиться в КПЛ? Планы Шацкого рушатся

"Каспий" не играл в КПЛ с 2023 года, с тех пор, как вылетел из чемпионата, заняв предпоследнее место. А вот "Иртыш" не был в "вышке" с 2020 года. И то тот сезон команда даже не провела, так как клуб был расформирован. Последний полноценный сезон был в 2019 году. В 2024-м "Иртыш" был возрождён, сходу выиграв вторую лигу и пробившись в первую лигу. Теперь команда может сразу же пробиться и в КПЛ.

За шесть туров до конца первенства у лидирующего "Каспия" 50 очков, у "Иртыша" - 48, а у замыкающего топ-3 усть-каменогорского "Алтая" - 41 балл. Карагандинский "Шахтёр" вовсе идёт четвёртым с 40 пунктами.

Путёвок в КПЛ всего две, а отставание у "Алтая" и "Шахтёра" достаточно весомое. Тем более в последних матчах и те, и другие допускали необязательные осечки. Хотя "Алтаю" надо отдать должное - они обыграли за последние пару месяцев и "Каспий", и "Иртыш".



Выходит, что ещё недавно считавшийся лучшим вратарём страны Игорь Шацкий не стал гарантом возвращения "Шахтёра" в КПЛ. Перед стартом сезона он вернулся в родной клуб, покинув "Актобе". У него были предложения от клубов из высшего дивизиона, но он решил вернуться в Караганду, так как чувствовал вину за то, что его не было в команде в тяжёлый момент - когда клуб впервые в истории вылетел в первую лигу.

Многие это решение Шацкого раскритиковали, и он даже перестал вызываться в сборную. Но вратарь дал понять, что это то, чего он хочет на самом деле. Однако, как видим, шансы "Шахтёра" на мгновенное возвращение в КПЛ сейчас не очень высоки. Нужно рассчитывать только на идеальные шесть туров в концовке сезона и неоднократные осечки лидеров. Надеяться на это очень сложно, так как "Каспий" и "Иртыш" играют стабильно. Поэтому мечта 36-летнего Шацкого рушится на глазах.



Добавим, что в КПЛ борьба за выживание тоже продолжается. Наибольшие шансы на вылет в первую лигу сохраняются у "Атырау" (12), "Турана" (15), "Улытау" (17) и "Кайсара" (19). Премьер-лигу покинут два клуба.