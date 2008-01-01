|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Каспий
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|2 (14)
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Каспий
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1
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|3
|10 (12)
|Вторая лига Казахстана 2020
|Каспий-М
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3
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|216
|1 (4)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Каспий-М
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20
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7+0
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2
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|1694
|1 (11)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022
|Каспий
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5
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|76
|9 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Каспий
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5
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|114
|3 (4)
|Вторая лига Казахстана 2022
|Каспий-М
|
6
|
1+0
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|540
|8 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Акжайык
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6
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0+1
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1
|
|407
|1 (4)
|UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига
|Акжайык
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26
|
5+3
|
|
3
|
|1783
|4 (15)
|Первенство Казахстана по футболу 2024. 1 лига
|Каспий
|
8
|
2+1
|
|
1
|
|271
|1 (16)
|Кубок Лиги 2024
|Каспий
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1
|
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|
|
|14
|2 (4)