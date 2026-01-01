Мохаммед Енсебаев
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
Товарищеские матчи 2022
Команда
Казахстан (U-19)
Игры
1
Мин
45
Вторая лига Казахстана 2022
Команда
Жас Кыран
Игры
13
Гол + Пас
3+0
Желтые карточки
1
Мин
318
Товарищеские матчи 2023
Команда
Казахстан (U-19)
Игры
1
Мин
55
Товарищеские матчи 2023
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
2
Мин
159
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
Команда
Елимай
Игры
2
Мин
90
UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига
Команда
Елимай
Игры
16
Гол + Пас
2+3
Желтые карточки
5
Красные карточки
1
Мин
496
Вторая лига Казахстана 2023
Команда
Елимай-М
Игры
6
Гол + Пас
3+2
Желтые карточки
4
Мин
512
Отборочный турнир молодежного (U-21) Чемпионата Европы 2025
Команда
Казахстан (U-21)
Игры
1
Гол + Пас
0+1
Мин
18
Отборочный турнир чемпионата Европы 2023/24. U-19
Команда
Казахстан (U-19)
Игры
3
Мин
149
Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига
Команда
Иртыш
Игры
7
Гол + Пас
0+2
Мин
248
Товарищеские матчи 2026
Команда
Казахстан (U-21)
Игры
2
Мин
79
Премьер-Лига Казахстана 2026
Команда
Окжетпес
Игры
5
Мин
24
Вторая лига Казахстана 2026
Команда
Окжетпес-М
Игры
3
Гол + Пас
0+2
Желтые карточки
1
Мин
189
Кубок Казахстана по футболу 2026
Команда
Окжетпес
Игры
1
Желтые карточки
1
Мин
46