Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Главная Новости Футбол Спортсмены Мохаммед Енсебаев

Мохаммед Енсебаев

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
20 лет
Дата рождения
19 октября 2005
Команды
Казахстан (U-21)
Вид спорта
Футбол
Рост, см
169
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
64
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Товарищеские матчи 2022

Команда
Казахстан (U-19)

Игры
1

Мин
45

Вторая лига Казахстана 2022

Команда
Жас Кыран

Игры
13

Гол + Пас
3+0

Желтые карточки
1

Мин
318

Товарищеские матчи 2023

Команда
Казахстан (U-19)

Игры
1

Мин
55

Товарищеские матчи 2023

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
2

Мин
159

Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023

Команда
Елимай

Игры
2

Мин
90

UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига

Команда
Елимай

Игры
16

Гол + Пас
2+3

Желтые карточки
5

Красные карточки
1

Мин
496

Вторая лига Казахстана 2023

Команда
Елимай-М

Игры
6

Гол + Пас
3+2

Желтые карточки
4

Мин
512

Отборочный турнир молодежного (U-21) Чемпионата Европы 2025

Команда
Казахстан (U-21)

Игры
1

Гол + Пас
0+1

Мин
18

Отборочный турнир чемпионата Европы 2023/24. U-19

Команда
Казахстан (U-19)

Игры
3

Мин
149

Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига

Команда
Иртыш

Игры
7

Гол + Пас
0+2

Мин
248

Товарищеские матчи 2026

Команда
Казахстан (U-21)

Игры
2

Мин
79

Премьер-Лига Казахстана 2026

Команда
Окжетпес

Игры
5

Мин
24

Вторая лига Казахстана 2026

Команда
Окжетпес-М

Игры
3

Гол + Пас
0+2

Желтые карточки
1

Мин
189

Кубок Казахстана по футболу 2026

Команда
Окжетпес

Игры
1

Желтые карточки
1

Мин
46


Реклама


Реклама



Живи спортом!