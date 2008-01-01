Аскар Сатышев

|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Вторая лига Казахстана 2020
|Академия Онтустик-М
|
2
|
|
|
|
|97
|3 (6)
|Чемпионат Европы 2019/20 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
2
|
|
|
|
|180
|3 (4)
|12-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2019
|Казахстан (U-17)
|
3
|
1+0
|
|
|
|255
|1 (3)
|Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА". Беларусь-2019
|Казахстан (U-16)
|
2
|
|
|
|
|140
|4 (4)
|11-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2018
|Казахстан (U-16)
|
2
|
|
|
|
|49
|3 (3)
|Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА". Грузия-2018
|Казахстан (U-16)
|
1
|
|
|
|
|90
|4 (4)
|Международный юношеский (U-15) турнир "Кубок Развития УЕФА". Армения-2018
|Казахстан (U-15)
|
2
|
|
|
|
|140
|2 (4)