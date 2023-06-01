|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Аксу Ак
|
7
|
|
|
1
|
|64
|1 (12)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Аксу-М
|
3
|
|
|
|
|34
|8 (12)
|Товарищеские матчи 2022
|Казахстан (U-17)
|
2
|
|
|
|
|180
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022
|Аксу Ак
|
3
|
|
|
|
|41
|6 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Аксу Ак
|
3
|
|
|
|
|40
|4 (4)
|Вторая лига Казахстана 2022
|Аксу-М
|
10
|
4+0
|
+0/-1
|
3
|
|711
|8 (12)
|Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА". Эстония-2022
|Казахстан (U-16)
|
3
|
3+0
|
|
1
|
|136
|2 (4)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2022/23 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
3
|
3+1
|
+2/-1
|
1
|
|266
|3 (4)
|Товарищеские матчи 2023
|Казахстан (U-17)
|
2
|
1+0
|
|
1
|
|175
|Международный юношеский (U-17) турнир "Кубок Развития". Беларусь-2023
|Казахстан (U-17)
|
4
|
1+0
|
|
2
|
|255
|1 (4)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023
|Аксу Пв
|
5
|
|
|
|
|31
|13 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Аксу Пв
|
1
|
|
|
|
|46
|UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига
|Экибастуз
|
1
|
|
|
|
|46
|12 (15)
|Вторая лига Казахстана 2023
|Аксу-М
|
4
|
|
|
|
|163
|5 (11)