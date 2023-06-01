Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Футбол

Тамерлан Агиманов (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Аксу-М пз 30
Аксу Пв пз 30
Казахстан (U-18) нп
Экибастуз пз
Место рождения
Павлодар
Дата рождения
16 августа 2006 (16 лет)
Пол
мужской
Рост, см
174
Вес, кг
64
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига Аксу Ак

7

1

64 1 (12)
Вторая лига Казахстана 2021 Аксу-М

3

34 8 (12)
Товарищеские матчи 2022 Казахстан (U-17)

2

180
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022 Аксу Ак

3

41 6 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 Аксу Ак

3

40 4 (4)
Вторая лига Казахстана 2022 Аксу-М

10

4+0

+0/-1

3

711 8 (12)
Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА". Эстония-2022 Казахстан (U-16)

3

3+0

1

136 2 (4)
Отборочный турнир чемпионата Европы 2022/23 среди юношей до 17 лет Казахстан (U-17)

3

3+1

+2/-1

1

266 3 (4)
Товарищеские матчи 2023 Казахстан (U-17)

2

1+0

1

175
Международный юношеский (U-17) турнир "Кубок Развития". Беларусь-2023 Казахстан (U-17)

4

1+0

2

255 1 (4)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023 Аксу Пв

5

31 13 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023 Аксу Пв

1

46
UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига Экибастуз

1

46 12 (15)
Вторая лига Казахстана 2023 Аксу-М

4

163 5 (11)

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus