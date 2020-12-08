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Хоккей МХЛ РК "Жастар" Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21 Регулярный чемпионат, мужчины

Барыс-Жас (юн) - Кыран (мол) (08.12.2020)

Описание матча История встреч Турнирная таблица
Турнир: Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21
Этап турнира: Регулярный чемпионат, мужчины
Дата проведения: 8 декабря 14:00
Место проведения: Казахстан, Нур-Султан , СК Барыс Арена
Статус соревнования: закончен
Барыс-Жас (юн)
Барыс-Жас (юн)
(Нур-Султан) 		3:4 ОТ
(0:1, 2:1, 1:1, 0:1) 		Кыран (мол)
Кыран (мол)
(Караганда)

Протокол соревнования

24:15 Гол в меньшинстве Марк Поленов, ассистент: Александр Фокин, Кирилл Тюлюнов
26:01 Гол Диас Кайрат, ассистент: Алайдар Актаев
55:43 Гол Александр Фокин, ассистент: Тамерлан Бейсембиев
15:09 Гол Даниил Терехов, ассистент: Даниил Свинтальский
25:33 Гол Даниил Терехов, ассистент: Даниил Свинтальский, Григорий Степанов
59:00 Гол Вячеслав Белоус, ассистент: Даниил Терехов
64:50 Гол Даниил Свинтальский, ассистент: Александр Денисов, Даниил Терехов

Составы команд

Казахстан зщ Диас Кайрат Гол
Казахстан зщ Марк Поленов Гол в меньшинстве
Казахстан нп Алайдар Актаев Гол
Казахстан нп Тамерлан Бейсембиев Гол
Казахстан нп Кирилл Тюлюнов Гол в меньшинстве
Казахстан нп Александр Фокин Гол в меньшинстве Гол
Казахстан нп 66 Вячеслав Белоус Гол
Казахстан нп 14 Александр Денисов Гол
Казахстан нп 17 Даниил Свинтальский Гол Гол Гол
Казахстан нп 93 Григорий Степанов Гол
Казахстан нп 19 Даниил Терехов Гол Гол Гол Гол
16.5 Средний возраст игроков 16.8

Арбитры соревнования

Казахстан Главный судья Дмитрий Трофимов
Казахстан Линейный судья Дамир Даиров
Казахстан Линейный судья Владислав Ковальчук
 
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