|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
|Барыс (юн)
|
7
|
0+3
|
6
|2 (10)
|Юношеский "Кубок президентского спортивного клуба" 2018
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|4 (5)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2019
|Барыс (юн)
|
5
|
0+1
|
|2 (5)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
|Барыс (юн)
|
28
|
1+1
|
4
|1 (10)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21
|Барыс-Жас (юн)
|
46
|
2+5
|
10
|4 (10)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
|Актобе
|
5
|
0+1
|
|1 (4)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2021
|Актобе (мол)
|
3
|
1+1
|
2
|3 (5)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Актобе
|
24
|
1+0
|
8
|6 (13)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22
|Актобе (мол)
|
27
|
4+6
|
14
|5 (12)