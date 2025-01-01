Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Игорь Пономарев

Казахстан  Казахстан
Возраст
21 год
Действующий
Да
Дата рождения
4 июля 2004
Команды
Сарыарка
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
184
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
77
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20

Команда
Кыран (мол)

Игры
24

Гол + Пас
0+5

Удаления, мин
6

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21

Команда
Кыран (мол)

Игры
30

Гол + Пас
1+6

Удаления, мин
16

Кубок молодежной лиги Казахстана 2021

Команда
Кыран (мол)

Игры
3

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
2

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22

Команда
Кыран (мол)

Игры
44

Гол + Пас
15+18

Удаления, мин
28

Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2021/22. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
5

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
4

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23

Команда
Актобе (мол)

Игры
40

Гол + Пас
16+18

Удаления, мин
40

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23

Команда
Кыран (мол)

Игры
5

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
10

Турнир молодежных команд "Кубок Будущего 2023"

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Турнир молодежных команд "Кубок Будущего 2023"

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Актобе

Игры
21

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
10

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Актобе (мол)

Игры
16

Гол + Пас
4+9

Удаления, мин
6

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Сарыарка

Игры
5

Гол + Пас
0+3

Удаления, мин
8

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Сарыарка

Игры
24

Гол + Пас

Удаления, мин
10

