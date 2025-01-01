Игорь Пономарев
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
Команда
Кыран (мол)
Игры
24
Гол + Пас
0+5
Удаления, мин
6
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21
Команда
Кыран (мол)
Игры
30
Гол + Пас
1+6
Удаления, мин
16
Кубок молодежной лиги Казахстана 2021
Команда
Кыран (мол)
Игры
3
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22
Команда
Кыран (мол)
Игры
44
Гол + Пас
15+18
Удаления, мин
28
Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2021/22. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
5
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
4
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
Команда
Актобе (мол)
Игры
40
Гол + Пас
16+18
Удаления, мин
40
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
Команда
Кыран (мол)
Игры
5
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
10
Турнир молодежных команд "Кубок Будущего 2023"
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Актобе
Игры
21
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
10
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Актобе (мол)
Игры
16
Гол + Пас
4+9
Удаления, мин
6
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Сарыарка
Игры
5
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
8
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Сарыарка
Игры
24
Гол + Пас
Удаления, мин
10