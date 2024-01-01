Владислав Зизевских
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21
Команда
Барыс-Жас (юн)
Игры
40
Гол + Пас
2+3
Удаления, мин
24
Кубок молодежной лиги Казахстана 2021
Команда
Барыс (юн)
Игры
6
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
4
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22
Команда
Барыс (юн)
Игры
47
Гол + Пас
1+4
Удаления, мин
49
Кубок молодежной лиги Казахстана 2022
Команда
Актобе (мол)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Актобе
Игры
7
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
Команда
Актобе (мол)
Игры
51
Гол + Пас
6+11
Удаления, мин
59
Турнир молодежных команд "Кубок Будущего 2023"
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Актобе
Игры
6
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
Команда
Актобе (мол)
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Актобе
Игры
51
Гол + Пас
0+5
Удаления, мин
14
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Актобе (мол)
Игры
21
Гол + Пас
0+9
Удаления, мин
22
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Актобе
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Актобе
Игры
18
Гол + Пас
Удаления, мин
12