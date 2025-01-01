Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Марк Поленов

Казахстан  Казахстан
Возраст
21 год
Действующий
Да
Дата рождения
23 апреля 2004
Команды
Актобе
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
173
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
69
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21

Команда
Барыс-Жас (юн)

Игры
45

Гол + Пас
2+7

Удаления, мин
34

Кубок молодежной лиги Казахстана 2021

Команда
Барыс (юн)

Игры
4

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
10

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22

Команда
Барыс (юн)

Игры
41

Гол + Пас
10+10

Удаления, мин
120

Кубок молодежной лиги Казахстана 2022

Команда
Актобе (мол)

Игры
3

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Актобе

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23

Команда
Актобе (мол)

Игры
55

Гол + Пас
6+12

Удаления, мин
84

Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24

Команда
Актобе (мол)

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Актобе

Игры
12

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
4

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Актобе (мол)

Игры
38

Гол + Пас
8+17

Удаления, мин
30

Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25

Команда
Актобе (мол)

Игры
3

Гол + Пас
1+4

Удаления, мин
9

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Актобе (мол)

Игры
61

Гол + Пас
13+34

Удаления, мин
69

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Актобе

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Актобе

Игры
25

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
8

Реклама

Живи спортом!