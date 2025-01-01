Марк Поленов
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21
Команда
Барыс-Жас (юн)
Игры
45
Гол + Пас
2+7
Удаления, мин
34
Кубок молодежной лиги Казахстана 2021
Команда
Барыс (юн)
Игры
4
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
10
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22
Команда
Барыс (юн)
Игры
41
Гол + Пас
10+10
Удаления, мин
120
Кубок молодежной лиги Казахстана 2022
Команда
Актобе (мол)
Игры
3
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Актобе
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
Команда
Актобе (мол)
Игры
55
Гол + Пас
6+12
Удаления, мин
84
Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
Команда
Актобе (мол)
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Актобе
Игры
12
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
4
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Актобе (мол)
Игры
38
Гол + Пас
8+17
Удаления, мин
30
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Актобе (мол)
Игры
3
Гол + Пас
1+4
Удаления, мин
9
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Актобе (мол)
Игры
61
Гол + Пас
13+34
Удаления, мин
69
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Актобе
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Актобе
Игры
25
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
8