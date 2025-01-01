Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Александр Денисов

Казахстан  Казахстан
Возраст
22 года
Действующий
Да
Дата рождения
9 апреля 2003
Команды
Арлан
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
183
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
81
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок молодежной лиги Казахстана 2019

Команда
Кыран (мол)

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20

Команда
Кыран (мол)

Игры
35

Гол + Пас
2+8

Удаления, мин
38

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21

Команда
Кыран (мол)

Игры
38

Гол + Пас
2+6

Удаления, мин
57

Кубок молодежной лиги Казахстана 2021

Команда
Кыран (мол)

Игры
3

Гол + Пас
2+0

Удаления, мин
2

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22

Команда
Кыран (мол)

Игры
47

Гол + Пас
5+15

Удаления, мин
34

Кубок молодежной лиги Казахстана 2022

Команда
Кыран (мол)

Игры
4

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
12

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23

Команда
Алматы (мол)

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23

Команда
Кыран (мол)

Игры
37

Гол + Пас
5+17

Удаления, мин
32

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Сарыарка

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Сарыарка

Игры
6

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Кармет (мол)

Игры
33

Гол + Пас
8+7

Удаления, мин
30

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Арлан

Игры
18

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Сарыарка

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин

