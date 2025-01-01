Александр Денисов
Кубок молодежной лиги Казахстана 2019
Команда
Кыран (мол)
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
Команда
Кыран (мол)
Игры
35
Гол + Пас
2+8
Удаления, мин
38
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21
Команда
Кыран (мол)
Игры
38
Гол + Пас
2+6
Удаления, мин
57
Кубок молодежной лиги Казахстана 2021
Команда
Кыран (мол)
Игры
3
Гол + Пас
2+0
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22
Команда
Кыран (мол)
Игры
47
Гол + Пас
5+15
Удаления, мин
34
Кубок молодежной лиги Казахстана 2022
Команда
Кыран (мол)
Игры
4
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
12
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
Команда
Алматы (мол)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
Команда
Кыран (мол)
Игры
37
Гол + Пас
5+17
Удаления, мин
32
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Сарыарка
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Сарыарка
Игры
6
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Кармет (мол)
Игры
33
Гол + Пас
8+7
Удаления, мин
30
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Арлан
Игры
18
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Сарыарка
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин