Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Тамерлан Бейсембиев

Казахстан  Казахстан
Возраст
23 года
Действующий
Да
Дата рождения
21 октября 2002
Команды
Арлан
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
175
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
76
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19

Команда
Барыс (юн)

Игры
6

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин

Юношеский "Кубок президентского спортивного клуба" 2018

Команда
Казахстан (U-17)

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок молодежной лиги Казахстана 2019

Команда
Барыс (юн)

Игры
5

Гол + Пас
5+4

Удаления, мин
2

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20

Команда
Барыс (юн)

Игры
24

Гол + Пас
10+21

Удаления, мин
10

Турнир четырех наций (U-18). Латвия 20120

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21

Команда
Барыс-Жас (юн)

Игры
47

Гол + Пас
20+19

Удаления, мин
18

Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22

Команда
Номад

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
22

Гол + Пас
5+0

Удаления, мин
8

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22

Команда
Барыс (юн)

Игры
20

Гол + Пас
6+8

Удаления, мин
12

Кубок молодежной лиги Казахстана 2022

Команда
Арлан (мол)

Игры
3

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Арлан

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23

Команда
Арлан (мол)

Игры
33

Гол + Пас
25+38

Удаления, мин
28

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23

Команда
Кулагер (мол)

Игры
17

Гол + Пас
7+8

Удаления, мин
8

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Кулагер

Игры
46

Гол + Пас
2+3

Удаления, мин
12

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Арлан

Игры
6

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Арлан

Игры
46

Гол + Пас
4+3

Удаления, мин

Континентальный кубок 2024/25

Команда
Арлан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Арлан

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Арлан

Игры
29

Гол + Пас
4+8

Удаления, мин
31

Реклама

Живи спортом!