Тамерлан Бейсембиев
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
Команда
Барыс (юн)
Игры
6
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
Юношеский "Кубок президентского спортивного клуба" 2018
Команда
Казахстан (U-17)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок молодежной лиги Казахстана 2019
Команда
Барыс (юн)
Игры
5
Гол + Пас
5+4
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
Команда
Барыс (юн)
Игры
24
Гол + Пас
10+21
Удаления, мин
10
Турнир четырех наций (U-18). Латвия 20120
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21
Команда
Барыс-Жас (юн)
Игры
47
Гол + Пас
20+19
Удаления, мин
18
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Номад
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
22
Гол + Пас
5+0
Удаления, мин
8
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22
Команда
Барыс (юн)
Игры
20
Гол + Пас
6+8
Удаления, мин
12
Кубок молодежной лиги Казахстана 2022
Команда
Арлан (мол)
Игры
3
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Арлан
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
Команда
Арлан (мол)
Игры
33
Гол + Пас
25+38
Удаления, мин
28
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
Команда
Кулагер (мол)
Игры
17
Гол + Пас
7+8
Удаления, мин
8
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Кулагер
Игры
46
Гол + Пас
2+3
Удаления, мин
12
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Арлан
Игры
6
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Арлан
Игры
46
Гол + Пас
4+3
Удаления, мин
Континентальный кубок 2024/25
Команда
Арлан
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Арлан
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Арлан
Игры
29
Гол + Пас
4+8
Удаления, мин
31