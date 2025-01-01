Никита Селезнев
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21
Команда
Барыс-Жас (юн)
Игры
43
Гол + Пас
5+13
Удаления, мин
72
Кубок молодежной лиги Казахстана 2021
Команда
Барыс (юн)
Игры
3
Гол + Пас
3+4
Удаления, мин
6
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
18
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
8
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22
Команда
Барыс (юн)
Игры
40
Гол + Пас
13+14
Удаления, мин
64
Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2021/22. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
5
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
Команда
Кулагер (мол)
Игры
19
Гол + Пас
4+6
Удаления, мин
30
Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
Команда
Арлан (мол)
Игры
3
Гол + Пас
1+5
Удаления, мин
6
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Арлан (мол)
Игры
5
Гол + Пас
2+6
Удаления, мин
12
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Сункар (мол)
Игры
30
Гол + Пас
10+26
Удаления, мин
69
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Астана (мол)
Игры
58
Гол + Пас
32+55
Удаления, мин
74
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Алматы
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Алматы
Игры
26
Гол + Пас
3+5
Удаления, мин
32