Хоккей

Никита Селезнев

Казахстан  Казахстан
Возраст
21 год
Действующий
Да
Дата рождения
10 октября 2004
Команды
Алматы
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
176
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
69
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21

Команда
Барыс-Жас (юн)

Игры
43

Гол + Пас
5+13

Удаления, мин
72

Кубок молодежной лиги Казахстана 2021

Команда
Барыс (юн)

Игры
3

Гол + Пас
3+4

Удаления, мин
6

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
18

Гол + Пас
2+1

Удаления, мин
8

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22

Команда
Барыс (юн)

Игры
40

Гол + Пас
13+14

Удаления, мин
64

Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2021/22. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
5

Гол + Пас
0+3

Удаления, мин
2

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23

Команда
Кулагер (мол)

Игры
19

Гол + Пас
4+6

Удаления, мин
30

Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24

Команда
Арлан (мол)

Игры
3

Гол + Пас
1+5

Удаления, мин
6

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Арлан (мол)

Игры
5

Гол + Пас
2+6

Удаления, мин
12

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Сункар (мол)

Игры
30

Гол + Пас
10+26

Удаления, мин
69

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Астана (мол)

Игры
58

Гол + Пас
32+55

Удаления, мин
74

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Алматы

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Алматы

Игры
26

Гол + Пас
3+5

Удаления, мин
32

