Хоккей

Владислав Жабунин

Казахстан  Казахстан
Возраст
23 года
Действующий
Да
Дата рождения
9 июля 2002
Команды
Иртыш
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
182
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
72
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19

Команда
Актобе (мол)

Игры
36

Гол + Пас
4+6

Удаления, мин
31

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19

Команда
Кулагер (мол)

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20

Команда
Мунайши (мол) Пв

Игры
7

Гол + Пас

Удаления, мин
6

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20

Команда
Актобе (мол)

Игры
26

Гол + Пас
5+6

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Темиртау

Игры
12

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21

Команда
Кыран (мол)

Игры
28

Гол + Пас
15+12

Удаления, мин
14

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Темиртау

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Сарыарка

Игры
21

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
8

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Темиртау

Игры
10

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
2

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22

Команда
Кыран (мол)

Игры
21

Гол + Пас
7+14

Удаления, мин
38

Кубок молодежной лиги Казахстана 2022

Команда
Жас Батыр (мол)

Игры
3

Гол + Пас
5+2

Удаления, мин
6

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23

Команда
Жас Батыр (мол)

Игры
33

Гол + Пас
18+18

Удаления, мин
18

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Сарыарка

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Сарыарка

Игры
28

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
6

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Иртыш

Игры
33

Гол + Пас
7+4

Удаления, мин
20

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Иртыш

Игры
8

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
4

