Владислав Жабунин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
Команда
Актобе (мол)
Игры
36
Гол + Пас
4+6
Удаления, мин
31
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
Команда
Кулагер (мол)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
Команда
Мунайши (мол) Пв
Игры
7
Гол + Пас
Удаления, мин
6
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
Команда
Актобе (мол)
Игры
26
Гол + Пас
5+6
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Темиртау
Игры
12
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21
Команда
Кыран (мол)
Игры
28
Гол + Пас
15+12
Удаления, мин
14
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Темиртау
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Сарыарка
Игры
21
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
8
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Темиртау
Игры
10
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22
Команда
Кыран (мол)
Игры
21
Гол + Пас
7+14
Удаления, мин
38
Кубок молодежной лиги Казахстана 2022
Команда
Жас Батыр (мол)
Игры
3
Гол + Пас
5+2
Удаления, мин
6
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
Команда
Жас Батыр (мол)
Игры
33
Гол + Пас
18+18
Удаления, мин
18
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Сарыарка
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Сарыарка
Игры
28
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
6
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Иртыш
Игры
33
Гол + Пас
7+4
Удаления, мин
20
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Иртыш
Игры
8
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
4