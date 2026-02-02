Испанская "Валенсия" рассматривает вариант с подписанием титулованного французского защитника Курта Зумы, который в настоящее время находится в статусе свободного агента, передают Vesti.kz.

Интерес из Ла Лиги

По информации Fichajes, "Валенсия" изучает возможность усиления линии обороны за счёт 31-летнего футболиста, однако не спешит с окончательным решением. Руководство клуба и тренерский штаб анализируют, насколько опытный центрбек впишется в игровую модель команды на заключительном отрезке сезона.

В испанском клубе высоко ценят международный опыт француза, но при этом обращают внимание на требования к стилю игры. "Валенсия" делает ставку на интенсивный футбол, высокую линию обороны и быстрые переходы из защиты в атаку, поэтому ключевым фактором станет способность Зумы адаптироваться к этим условиям и грамотно вписаться в ротацию.

Конкуренция из Казахстана

Ранее сообщалось, что интерес к Курту Зума проявляет и кызылординский "Кайсар", который уже начал переговоры с представителями игрока.

Титулованный кандидат

Курт Зума — бывший игрок сборной Франции и один из самых титулованных футболистов своего поколения. В составе лондонского "Челси" он дважды выигрывал английскую премьер-лигу (сезоны 2014/15 и 2016/17), становился обладателем Кубка английской лиги, побеждал в Лиге чемпионов УЕФА (2020/21) и Суперкубке УЕФА, а также был признан лучшим молодым игроком клуба в 2015 году.

"Валенсия" — один из самых титулованных клубов Испании, 6 раз в своей истории становилась чемпионом страны.

