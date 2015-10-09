Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Клуб КПЛ вслед за Мозесом может подписать победителя ЛЧ и двукратного чемпиона АПЛ

Курт Зума. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Кызылординский "Кайсар" может подписать известного защитника Курта Зума, ранее выступавшего за лондонский "Челси" и сборную Франции, передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова.

По данным источника, переход 31-летнего центрбэка в Казахстан вполне реален при достижении компромисса по финансовым условиям.

По данным источника, переход 31-летнего центрбэка в Казахстан вполне реален при достижении компромисса по финансовым условиям.

"Экс-защитник "Челси" может перейти в "Кайсар": клуб из Кызылорды ведёт переговоры с 31-летним Зума, который просит зарплату в 350 тысяч евро + бонусы. Если стороны найдут компромисс, то француз станет партнёром ещё одного бывшего игрока "Челси" Мозеса, уже перешедшего в "Кайсар".

Последним клубом Зума был румынский Клуж, с которым центрбэк разошелся в начале января. Тогда же он был предложен казахским клубам, в числе которых были Ордабасы, но клуб из Шымкента от игрока отказался", — пишет Карпов.

Курт Зума — экс-игрок сборной Франции и один из самых титулованных футболистов своего поколения. В составе "Челси" он дважды выигрывал английскую премьер-лигу (2014/15, 2016/17), становился обладателем Кубка английской лиги, побеждал в Лиге чемпионов УЕФА (2020/21) и Суперкубке УЕФА, а также признавался лучшим молодым игроком клуба в 2015 году.

Ранее "Кайсар" уже объявил о подписании другого чемпиона АПЛ в составе "Челси" — нигерийского вингера Виктора Мозеса.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

