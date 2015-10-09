Клуб КПЛ вслед за Мозесом может подписать победителя ЛЧ и двукратного чемпиона АПЛ

Кызылординский "Кайсар" может подписать известного защитника Курта Зума, ранее выступавшего за лондонский "Челси" и сборную Франции, передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова.

По данным источника, переход 31-летнего центрбэка в Казахстан вполне реален при достижении компромисса по финансовым условиям.

"Экс-защитник "Челси" может перейти в "Кайсар": клуб из Кызылорды ведёт переговоры с 31-летним Зума, который просит зарплату в 350 тысяч евро + бонусы. Если стороны найдут компромисс, то француз станет партнёром ещё одного бывшего игрока "Челси" Мозеса, уже перешедшего в "Кайсар". Последним клубом Зума был румынский Клуж, с которым центрбэк разошелся в начале января. Тогда же он был предложен казахским клубам, в числе которых были Ордабасы, но клуб из Шымкента от игрока отказался", — пишет Карпов.

Курт Зума — экс-игрок сборной Франции и один из самых титулованных футболистов своего поколения. В составе "Челси" он дважды выигрывал английскую премьер-лигу (2014/15, 2016/17), становился обладателем Кубка английской лиги, побеждал в Лиге чемпионов УЕФА (2020/21) и Суперкубке УЕФА, а также признавался лучшим молодым игроком клуба в 2015 году.

Ранее "Кайсар" уже объявил о подписании другого чемпиона АПЛ в составе "Челси" — нигерийского вингера Виктора Мозеса.

Марио Балотелли обратился к клубу КПЛ

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!