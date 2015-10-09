Бразильский форвард за 70 миллионов начал переговоры с клубами КПЛ

Бывший нападающий костанайского "Тобола" Энрике Девенс может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана, передают Vesti.kz, со ссылкой на ASnews.kz.

Как сообщает источник, 28-летний бразилец привлёк интерес сразу нескольких клубов премьер-лиги. Сам футболист подтвердил, что уже ведёт переговоры, отметив сложности, связанные с изменениями на управленческом уровне:

"Я всего лишь оказался не в том месте – так бывает. Сейчас ведем диалог с другими клубами, хотя из-за перемен сверху договариваться и не так просто".

Напомним, летом прошлого года "Тобол" приобрёл Девенса у литовского "Трансинвеста". Сумма трансфера, по данным источника, составила 120 тысяч евро (около 71,9 миллиона тенге). Ранее в Литве нападающий также выступал за "Бабрунгас" и "Дайнаву".

В составе костанайского клуба бразилец стал обладателем Кубка Казахстана, а также завоевал бронзовые медали чемпионата. Всего за "Тобол" Девенс провёл 9 матчей, отыграв 441 минуту, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Стала известна дата первого матча КПЛ-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!