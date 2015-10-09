Массовой дракой и дебютным голом Мозеса обернулся матч "Кайсара"

Кызылординский "Кайсар" уступил "Лапи" из Косова в контрольном матче в Турции, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу соперника казахстанского клуба.

По ходу матча при счете 2:0 на поле вспыхнула массовая драка. Звездный новичок "Кайсара" Виктор Мозес, начавший матч на скамейке запасных не принимал участия в потасовке.

Нигериец дебютировал, выйдя на замену и забил единственный гол кызылординцев.

Напомним, о переходе 35-летнего нигерийского футболиста в стан "волков" было объявлено 24 января.

Добавим, что на этих сборах в Турции кызылординцы также сыграют с российским "Шинником" (1 февраля) и армянским "Алашкертом" (5 февраля).

