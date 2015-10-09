Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 19:07
 

Виктор Мозес дебютировал за "Кайсар" и забил быстрый гол

Виктор Мозес дебютировал за "Кайсар" и забил быстрый гол ©ФК "Кайсар"

Нигерийский футболист Виктор Мозес дебютировал в составе кызылординского "Кайсара", сообщают Vesti.kz.

35-летний звездный игрок вышел на замену против "Лапи" (Косово) в контрольном матче в Турции и поразил ворота соперника, когда его клуб уступал 0:2.

Отметим, что перед этим на поле вспыхнула массовая драка в которой новичок кызылординцев участия не принимал.


Напомним, о переходе Мозеса в "Кайсар" было объявлено 24 января.

Нигериец начал профессиональную карьеру в "Кристал Пэлас", затем перешёл в "Уиган Атлетик", где своей игрой заинтересовал "Челси". Лучшим в его карьере стал сезон-2016/17: под руководством Антонио Конте он помог лондонскому клубу выиграть чемпионат Англии. Также с "Челси" Мозес становился победителем Лиги Европы и Кубка Англии. 

Помимо этого, по ходу карьеры Мозес успел поиграть за целый ряд известных клубов — "Ливерпуль", "Сток Сити", "Вест Хэм", "Фенербахче", "Интер", московский "Спартак" и "Лутон Таун", оставив след сразу в нескольких топ-лигах Европы.

