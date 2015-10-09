Артета выбрал состав на матч с "Кайратом" в Лиге

"Арсенал" назвал состав на матч с "Кайратом" в рамках восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Матч заключительного тура общего этапа состоится в Лондоне на стадионе "Эмирейтс". Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по времени Казахстана.

Состав "Арсенала" на игру с "Кайратом":

Аррисабалага, Уайт, Москера, Калафьори, Льюис-Скелли, Нёргор, Эзе, Хаверц, Мадуэке, Мартинелли, Дьёкереш.

"Арсенал" с 21 набранным очком уверенно лидирует в турнирной таблице турнира. "Кайрат" имеет в активе лишь один балл и замыкает общий рейтинг, располагаясь на 36-й строчке.

