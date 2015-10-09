"Кайрат" объявил состав на матч с "Арсеналом" в Лиге чемпионов

"Кайрат" объявил состав на матч восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Арсенала", сообщают Vesti.kz.

Игра заключительного тура общего этапа пройдет в Лондоне на стадионе "Эмирейтс" и начнется в 01:00 по казахстанскому времени.

Состав "Кайрата" на матч с "Арсеналом":

Анарбеков, Мата, Сорокин, Мартынович (к), Широбоков, Тапалов, Садыбеков, Глэзер, Жоржиньо, Мрынский, Эдмилсон.

"Арсенал", набрав 21 балл, возглавляет турнирную таблицу розыгрыша. У "Кайрата" один балл и последняя 36 строчка в таблице турнира.

