Лига чемпионов
Вчера 23:54
 

"Кайрат" объявил состав на матч с "Арсеналом" в Лиге чемпионов

"Кайрат" объявил состав на матч с "Арсеналом" в Лиге чемпионов ©ФК "Кайрат"

"Кайрат" объявил состав на матч восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Арсенала", сообщают Vesti.kz.

Игра заключительного тура общего этапа пройдет в Лондоне на стадионе "Эмирейтс" и начнется в 01:00 по казахстанскому времени.

Состав "Кайрата" на матч с "Арсеналом":

Анарбеков, Мата, Сорокин, Мартынович (к), Широбоков, Тапалов, Садыбеков, Глэзер, Жоржиньо, Мрынский, Эдмилсон.

"Арсенал", набрав 21 балл, возглавляет турнирную таблицу розыгрыша. У "Кайрата" один балл и последняя 36 строчка в таблице турнира.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 7 7 0 0 20-2 21
2 Бавария 7 6 0 1 20-7 18
3 Реал М 7 5 0 2 19-8 15
4 Ливерпуль 7 5 0 2 14-8 15
5 Тоттенхэм Хотспур 7 4 2 1 15-7 14
6 ПСЖ 7 4 1 2 20-10 13
7 Ньюкасл Юнайтед 7 4 1 2 16-6 13
8 Челси 7 4 1 2 14-8 13
9 Барселона 7 4 1 2 18-13 13
10 Спортинг Л 7 4 1 2 14-9 13
11 Манчестер Сити 7 4 1 2 13-9 13
12 Атлетико М 7 4 1 2 16-13 13
13 Аталанта 7 4 1 2 10-9 13
14 Интер 7 4 0 3 13-7 12
15 Ювентус 7 3 3 1 14-10 12
16 Боруссия-09 Д 7 3 2 2 19-15 11
17 Галатасарай 7 3 1 3 9-9 10
18 Карабах 7 3 1 3 13-15 10
19 Марсель Олимпик 7 3 0 4 11-11 9
20 Байер 7 2 3 2 10-14 9
21 Монако ФК 7 2 3 2 8-14 9
22 ПСВ Эйндховен 7 2 2 3 15-14 8
23 Атлетик 7 2 2 3 7-11 8
24 Олимпиакос 7 2 2 3 8-13 8
25 Наполи 7 2 2 3 7-12 8
26 Копенгаген 7 2 2 3 11-17 8
27 Брюгге 7 2 1 4 12-17 7
28 Буде-Глимт 7 1 3 3 12-14 6
29 Бенфика 7 2 0 5 6-10 6
30 Пафос 7 1 3 3 4-10 6
31 Юнион Сент-Жилуаз 7 2 0 5 7-17 6
32 Аякс 7 2 0 5 7-19 6
33 Айнтрахт Фр 7 1 1 5 10-19 4
34 Славия П 7 0 3 4 4-15 3
35 Вильярреал 7 0 1 6 5-15 1
36 Кайрат 7 0 1 6 5-19 1

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Общий этап, мужчины
Сегодня 01:00   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Кайрат
Проголосовало 302 человек

