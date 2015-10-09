В матче "Арсенал" - "Кайрат" на 2-й минуте открыт счет: алматинцы быстро отыгрались

В матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Кайратом" было забито два быстрых гола, сообщают Vesti.kz.

Уже на второй минуте Виктор Дьёкереш вывел хозяев поля вперед.

Впрочем, алматинцы быстро отыгрались. На седьмой минуте в ворота хозяев был назначен пенальти: Риккардо Калафьори сфолил в своей штрафной на Жоржиньо. Для определения нарушения пришлось прибегнуть к просмотру VAR.

В итоге, сам португалец реализовал пенальти, переиграв испанского голкипера "канониров" Кепу Аррисабалагу.

"Арсенал" с 21 набранным очком уверенно лидирует в турнирной таблице турнира. "Кайрат" имеет в активе лишь один балл и замыкает общий рейтинг, располагаясь на 36-й строчке.

