Казахстанский клуб объявил о переходе чемпиона АПЛ в составе "Челси"

Футбольный клуб "Кайсар" официально объявил о подписании контракта с 35-летним вингером Виктором Мозесом, передают Vesti.kz.

Руководство и тренерский штаб кызылординского клуба считают, что опыт и навыки бывшего футболиста сборной Нигерии окажут положительное влияние на развитие команды и помогут в росте молодых игроков.

Мозес начинал карьеру в "Кристал Пэлас", откуда перешёл в "Уиган Атлетик", где привлёк внимание "Челси". Наиболее успешный период его карьеры пришёлся на сезон-2016/17, когда он играл под руководством Антонио Конте и помог "синим" выиграть английскую Премьер-лигу. В составе "Челси" он также становился победителем Лиги Европы и Кубка Англии.

Кроме того, Мозес выступал за "Ливерпуль", "Сток Сити", "Вест Хэм", "Фенербахче", "Интер", "Спартак" (Москва) и "Лутон Таун".

