КПЛ
Сегодня 17:25
 

Казахстанский клуб объявил о переходе чемпиона АПЛ в составе "Челси"

  Комментарии

Казахстанский клуб объявил о переходе чемпиона АПЛ в составе "Челси" ©ФК "Кайсар"

Футбольный клуб "Кайсар" официально объявил о подписании контракта с 35-летним вингером Виктором Мозесом, передают Vesti.kz.

Руководство и тренерский штаб кызылординского клуба считают, что опыт и навыки бывшего футболиста сборной Нигерии окажут положительное влияние на развитие команды и помогут в росте молодых игроков.

Мозес начинал карьеру в "Кристал Пэлас", откуда перешёл в "Уиган Атлетик", где привлёк внимание "Челси". Наиболее успешный период его карьеры пришёлся на сезон-2016/17, когда он играл под руководством Антонио Конте и помог "синим" выиграть английскую Премьер-лигу. В составе "Челси" он также становился победителем Лиги Европы и Кубка Англии.

Кроме того, Мозес выступал за "Ливерпуль", "Сток Сити", "Вест Хэм", "Фенербахче", "Интер", "Спартак" (Москва) и "Лутон Таун".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
25 января 19:00   •   не начат
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
(Лондон)
- : -
Челси
Челси
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Кристал Пэлас
Ничья
Челси
Проголосовало 25 человек

