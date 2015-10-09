Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Массовой дракой обернулся матч "Кайсара" после трансфера Виктора Мозеса

В контрольном матче между кызылординским "Кайсаром" и косовским "Лапи" произошла массовая драка, сообщают Vesti.kz.

Эпизод произошел в первом тайме при счете 2:0 в пользу "Лапи". Отмечается, что звездный новичок "Кайсара" Виктор Мозес не участвовал в потасовке - он разминался на кромке.

Напомним, о переходе 35-летнего нигерийского футболиста в стан "волков" было объявлено 24 января.

Добавим, что на этих сборах в Турции кызылординцы также сыграют с российским "Шинником" (1 февраля) и армянским "Алашкертом" (5 февраля).

