Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Лига чемпионов
Сегодня 01:56
 

В матче "Арсенал" - "Кайрат" завершился первый тайм

  Комментарии

Поделиться
В матче "Арсенал" - "Кайрат" завершился первый тайм ©x.com/Arsenal

В матче общего этапа Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Кайратом" завершился первый тайм, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

В матче общего этапа Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Кайратом" завершился первый тайм, сообщают Vesti.kz.

Уже на второй минуте встречи Виктор Дьёкереш открыл счёт, заставив трибуны взорваться от радости.

Однако алматинцы недолго оставались в роли догоняющих. На седьмой минуте арбитр указал на "точку" у ворот хозяев после фола Риккардо Калафьори на Жоржиньо в штрафной площади.

Судьям пришлось обратиться к VAR, и видеоповтор лишь подтвердил нарушение. Пенальти взялся исполнить сам пострадавший — португалец хладнокровно переиграл испанского голкипера "канониров" Кепу Аррисабалагу.

На 36-й минуте Габриэл Мартинелли довел счет до — 3:1.

После этого тура "Арсенал", набрав 21 очко, уверенно возглавляет турнирную таблицу. "Кайрат" же с одним баллом остаётся на последнем, 36-м месте общего рейтинга.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 7 7 0 0 20-2 21
2 Бавария 7 6 0 1 20-7 18
3 Реал М 7 5 0 2 19-8 15
4 Ливерпуль 7 5 0 2 14-8 15
5 Тоттенхэм Хотспур 7 4 2 1 15-7 14
6 ПСЖ 7 4 1 2 20-10 13
7 Ньюкасл Юнайтед 7 4 1 2 16-6 13
8 Челси 7 4 1 2 14-8 13
9 Барселона 7 4 1 2 18-13 13
10 Спортинг Л 7 4 1 2 14-9 13
11 Манчестер Сити 7 4 1 2 13-9 13
12 Атлетико М 7 4 1 2 16-13 13
13 Аталанта 7 4 1 2 10-9 13
14 Интер 7 4 0 3 13-7 12
15 Ювентус 7 3 3 1 14-10 12
16 Боруссия-09 Д 7 3 2 2 19-15 11
17 Галатасарай 7 3 1 3 9-9 10
18 Карабах 7 3 1 3 13-15 10
19 Марсель Олимпик 7 3 0 4 11-11 9
20 Байер 7 2 3 2 10-14 9
21 Монако ФК 7 2 3 2 8-14 9
22 ПСВ Эйндховен 7 2 2 3 15-14 8
23 Атлетик 7 2 2 3 7-11 8
24 Олимпиакос 7 2 2 3 8-13 8
25 Наполи 7 2 2 3 7-12 8
26 Копенгаген 7 2 2 3 11-17 8
27 Брюгге 7 2 1 4 12-17 7
28 Буде-Глимт 7 1 3 3 12-14 6
29 Бенфика 7 2 0 5 6-10 6
30 Пафос 7 1 3 3 4-10 6
31 Юнион Сент-Жилуаз 7 2 0 5 7-17 6
32 Аякс 7 2 0 5 7-19 6
33 Айнтрахт Фр 7 1 1 5 10-19 4
34 Славия П 7 0 3 4 4-15 3
35 Вильярреал 7 0 1 6 5-15 1
36 Кайрат 7 0 1 6 5-19 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Общий этап, мужчины
Сегодня 01:00   •   идёт
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Кайрат
Проголосовало 319 человек

Реклама

Живи спортом!