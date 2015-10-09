В матче "Арсенал" - "Кайрат" завершился первый тайм

В матче общего этапа Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Кайратом" завершился первый тайм, сообщают Vesti.kz.

Уже на второй минуте встречи Виктор Дьёкереш открыл счёт, заставив трибуны взорваться от радости.

Однако алматинцы недолго оставались в роли догоняющих. На седьмой минуте арбитр указал на "точку" у ворот хозяев после фола Риккардо Калафьори на Жоржиньо в штрафной площади.

Судьям пришлось обратиться к VAR, и видеоповтор лишь подтвердил нарушение. Пенальти взялся исполнить сам пострадавший — португалец хладнокровно переиграл испанского голкипера "канониров" Кепу Аррисабалагу.

На 36-й минуте Габриэл Мартинелли довел счет до — 3:1.

После этого тура "Арсенал", набрав 21 очко, уверенно возглавляет турнирную таблицу. "Кайрат" же с одним баллом остаётся на последнем, 36-м месте общего рейтинга.

