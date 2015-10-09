"Актобе" избежал поражения после подписания Нани

"Актобе" сыграл вничью с черногорским "Морнаром" на сборах в Анталье (Турция), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Черногорцы первыми вышли вперед, а "красно-белых" от поражения спас Мирам Кикбаев, замкнувший во втором тайме передачу вдоль ворот.

Напомним, ранее "Актобе" уступил чешскому "Банику" из Остравы (0:3) и победил "Гилани" из Косово (2:0).

Добавим, что в минувшие выходные "Актобе" представил звездного новичка Луиша Нани. 39-летний экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии скоро присоединится к своему клубу.

