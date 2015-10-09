"Актобе" избежал поражения после подписания Нани

"Актобе" сыграл вничью с черногорским "Морнаром" на сборах в Анталье (Турция), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 1:1. Черногорцы первыми вышли вперед, а "красно-белых" от поражения спас Мирам Кикбаев, замкнувший во втором тайме передачу вдоль ворот.
Напомним, ранее "Актобе" уступил чешскому "Банику" из Остравы (0:3) и победил "Гилани" из Косово (2:0).
Добавим, что в минувшие выходные "Актобе" представил звездного новичка Луиша Нани. 39-летний экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии скоро присоединится к своему клубу.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Лига чемпионов 2025/26 • Англия, Лондон • Общий этап, мужчины
29 января 01:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Кайрат
Проголосовало 268 человек
Реклама