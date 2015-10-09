Капитана сборной Казахстана признали уникальным футболистом

Экс-игрок сборной Казахстана Елдос Ахметов рассказал, в чём заключается уникальность капитана национальной команды и защитника санкт-петербургского "Зенита" Нуралы Алипа, передают Vesti.kz.

По словам специалиста, на протяжении долгого времени в казахстанском футболе ощущался дефицит высокорослых, левоногих и тактически грамотных центральных защитников, из-за чего клубы нередко делали ставку на легионеров. Однако Алип сумел сломать этот стереотип и вырасти в игрока международного уровня.

"Раньше было сложно найти крупных казахстанских футболистов. Чтобы действовать в роли центрального защитника и отражать все атаки, чаще приглашали легионеров. Когда я работал в "Кайрате", я сразу заметил, что у Нуралы Алипа большое будущее. Рост — есть, ум — есть. Он не только хорошо играет головой, но и отлично бьет ногой. В целом левши, играющие на позиции центрального защитника, сейчас в дефиците. Нуралы — один из лидеров среди них,— написал Ахметов в соцсетях.

— "Сейчас трудно представить команду "Зенит" без Алипа, говорит Анатолий Тимощук. Сергей Семак тоже в это верит. Он возглавляет состав команды, ведя за собой всю национальную сборную. Я уверен, что Нуралы с честью справится с этой большой ответственностью. Своим казахским характером и стойкой гордостью он выделяется и, надеюсь, еще много раз принесет команде успех", — добавил специалист.

Нуралы Алип дебютировал за сборную Казахстана в марте 2023 года в товарищеском матче против Болгарии (1:2). С тех пор защитник провёл 48 матчей за национальную команду и стал её капитаном.

Напомним, Алип выступает за "Зенит" с 2023 года после перехода из алматинского "Кайрата". За это время он трижды становился чемпионом России, выиграл Кубок страны, а также три Суперкубка. В текущем сезоне-2025/26 защитник провёл 19 матчей за "сине-бело-голубых" во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

"Зенит" Нуралы Алипа решил отпустить защитника в новый клуб

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!