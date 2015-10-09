Аршавин обратился к "Кайрату" перед матчем с "Арсеналом"

Бывший игрок "Кайрата" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин обратился к футболистам алматинского клуба. Экс-капитан сборной России записал видеообращение в поддержку команды накануне важного матча, сообщают Vesti.kz.

"Пацаны, привет! Давайте, всё у вас получится. Нужно хлопнуть дверью. Забейте голы, привезите очки с "Эмирейтс". Желаю вам удачи. Алга, "Кайрат", — сказал Аршавин.

"Кайрат" и "Арсенал" сыграют в Лондоне в рамках восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет в ночь с 28 на 29 января и начнется в 01:00 по времени Казахстана.

"Арсенал", набрав 21 балл, возглавляет турнирную таблицу розыгрыша. У "Кайрата" один балл и последняя 36 строчка в таблице турнира.

