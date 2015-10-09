Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Россия
Сегодня 15:47
 

"Зенит" Нуралы Алипа решил отпустить защитника в новый клуб

"Зенит" Нуралы Алипа решил отпустить защитника в новый клуб

Санкт-петербургский "Зенит" и белградская "Црвена Звезда" находятся на финальной стадии переговоров по аренде защитника Страхини Эраковича с правом последующего выкупа, передают Vesti.kz.

Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, стороны уже согласовали большинство условий сделки и в данный момент обсуждают последние формальности.

Ранее сербские СМИ сообщали, что 25-летний футболист рассматривает вариант ухода из "Зенита" из-за недостатка игровой практики. Эракович не входит в число основных выборов главного тренера Сергея Семака, который в текущем сезоне чаще доверяет место в обороне другим исполнителям.

Защитник открыт к возвращению в "Црвену Звезду", где его хорошо знают. Главный тренер белградского клуба Деян Станкович рассчитывает видеть Эраковича одним из ключевых игроков команды и готов предоставить ему статус лидера.


В нынешнем сезоне серб провёл 19 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Эраковича составляет 7,5 миллиона евро (4,4 миллиарда тенге).

Добавим, что конкуренция в центре обороны "Зенита" усилилась: зимой клуб подписал ещё одного центрбека — Игоря Дивеева, а на позиции Эраковича также регулярно выступает капитан сборной Казахстана Нуралы Алип.

"Он меня больше всех поддерживал". Алип вызвал восхищение в "Зените"

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
2 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
3 Локомотив М 18 10 7 1 39-23 37
4 ЦСКА М 18 11 3 4 30-17 36
5 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
6 Спартак М 18 8 5 5 26-23 29
7 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
8 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
9 Акрон Тл 18 5 6 7 22-26 21
10 Динамо М 18 5 6 7 27-26 21
11 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
12 Крылья Советов 18 4 5 9 20-33 17
13 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
14 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
15 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
16 Сочи 18 2 3 13 16-41 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

