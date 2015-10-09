"Зенит" Нуралы Алипа решил отпустить защитника в новый клуб

Санкт-петербургский "Зенит" и белградская "Црвена Звезда" находятся на финальной стадии переговоров по аренде защитника Страхини Эраковича с правом последующего выкупа, передают Vesti.kz.

Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, стороны уже согласовали большинство условий сделки и в данный момент обсуждают последние формальности.

Ранее сербские СМИ сообщали, что 25-летний футболист рассматривает вариант ухода из "Зенита" из-за недостатка игровой практики. Эракович не входит в число основных выборов главного тренера Сергея Семака, который в текущем сезоне чаще доверяет место в обороне другим исполнителям.

Защитник открыт к возвращению в "Црвену Звезду", где его хорошо знают. Главный тренер белградского клуба Деян Станкович рассчитывает видеть Эраковича одним из ключевых игроков команды и готов предоставить ему статус лидера.

В нынешнем сезоне серб провёл 19 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Эраковича составляет 7,5 миллиона евро (4,4 миллиарда тенге).

Добавим, что конкуренция в центре обороны "Зенита" усилилась: зимой клуб подписал ещё одного центрбека — Игоря Дивеева, а на позиции Эраковича также регулярно выступает капитан сборной Казахстана Нуралы Алип.

