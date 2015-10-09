Чемпион АПЛ получил мощный пинок после приезда в "Кайсар"

Звездный нигерийский легионер Виктор Мозес прибыл в расположение кызылординского "Кайсара", сообщают Vesti.kz.

Команда устроила новичку традиционный коридор. В конце забега Мозес получил мощный пинок от своего одноклубника Айбола Абикена.

О переходе 35-летнего футболиста в стан "волков" было объявлено 24 января.

Мозес начал профессиональную карьеру в "Кристал Пэлас", затем перешёл в "Уиган Атлетик", где своей игрой заинтересовал "Челси". Лучшим в его карьере стал сезон-2016/17: под руководством Антонио Конте он помог лондонскому клубу выиграть чемпионат Англии. Также с "Челси" Мозес становился победителем Лиги Европы и Кубка Англии.

Помимо этого, по ходу карьеры Мозес успел поиграть за целый ряд известных клубов — "Ливерпуль", "Сток Сити", "Вест Хэм", "Фенербахче", "Интер", московский "Спартак" и "Лутон Таун", оставив след сразу в нескольких топ-лигах Европы.

