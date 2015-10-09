Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Чемпион мира раскрыл значимость трансфера экс-звезды АПЛ в КПЛ

Чемпион мира раскрыл значимость трансфера экс-звезды АПЛ в КПЛ Виктор Мозес подписывает контракт с "Кайсаром". ©ФК "Кайсар"

Переход нигерийского футболиста Виктора Мозеса в кызылординский "Кайсар" получил высокую оценку от его соотечественника — экс-защитника клубов казахстанской премьер-лиги (КПЛ) Алию Абубакара, передают Vesti.kz.

Переход нигерийского футболиста Виктора Мозеса в кызылординский "Кайсар" получил высокую оценку от его соотечественника — экс-защитника клубов казахстанской премьер-лиги (КПЛ) Алию Абубакара, передают Vesti.kz.

"Это удивительная легенда. Мне выпала честь встретиться с ним лично в тот же год, когда я выиграл юношеский Чемпионат мира (U17), а он – Кубок Африканских Наций-2013.

Виктор – герой и пример для подражания для многих из нас в Африке, и не только в Нигерии. Верю, что его опыт поможет следующему поколению игроков в Казахстане найти мотивацию для перехода в топовые мировые лиги, потому что талант у местных ребят есть", – заявил Абубакар в интервью ASnews.kz.

Напомним, "Кайсар" официально объявил о подписании Виктора Мозеса по формуле "1+1". Рыночная стоимость чемпиона английской премьер-лиги (АПЛ) в составе лондонского "Челси", по оценке Transfermarkt, составляет 300 тысяч евро.

Алию Абубакар хорошо знаком казахстанским болельщикам по выступлениям за "Шахтёр" (Караганда), "Окжетпес", "Жетысу" и "Хан-Тенгри" из Первой лиги. В настоящее время нигерийский защитник продолжает карьеру в чемпионате Малайзии, где защищает цвета клуба "Перак".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Лига чемпионов 2025/26   •   Италия, Неаполь   •   Общий этап, мужчины
29 января 01:00   •   не начат
Наполи
Наполи
(Неаполь)
- : -
Челси
Челси
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Наполи
Ничья
Челси
Проголосовало 13 человек

