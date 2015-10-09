Чемпион мира раскрыл значимость трансфера экс-звезды АПЛ в КПЛ

Переход нигерийского футболиста Виктора Мозеса в кызылординский "Кайсар" получил высокую оценку от его соотечественника — экс-защитника клубов казахстанской премьер-лиги (КПЛ) Алию Абубакара, передают Vesti.kz.

"Это удивительная легенда. Мне выпала честь встретиться с ним лично в тот же год, когда я выиграл юношеский Чемпионат мира (U17), а он – Кубок Африканских Наций-2013. Виктор – герой и пример для подражания для многих из нас в Африке, и не только в Нигерии. Верю, что его опыт поможет следующему поколению игроков в Казахстане найти мотивацию для перехода в топовые мировые лиги, потому что талант у местных ребят есть", – заявил Абубакар в интервью ASnews.kz.

Напомним, "Кайсар" официально объявил о подписании Виктора Мозеса по формуле "1+1". Рыночная стоимость чемпиона английской премьер-лиги (АПЛ) в составе лондонского "Челси", по оценке Transfermarkt, составляет 300 тысяч евро.

Алию Абубакар хорошо знаком казахстанским болельщикам по выступлениям за "Шахтёр" (Караганда), "Окжетпес", "Жетысу" и "Хан-Тенгри" из Первой лиги. В настоящее время нигерийский защитник продолжает карьеру в чемпионате Малайзии, где защищает цвета клуба "Перак".

