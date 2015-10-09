Столичный клуб КПЛ на 90-й минуте вырвал победу у чемпиона из Европы

Астанинский "Женис" провёл контрольный матч с литовским "Кауно Жальгирис" на учебно-тренировочном сборе в Белеке (Турция) и одержал победу со счетом 2:1, передают Vesti.kz.

Ранний гол Тевзадзе

Первая результативная атака пришлась на 27-ю минуту: Зураб Тевзадзе вывел столичный клуб Казахстана вперёд, открыв счёт в матче.

Ответ литовцев

Во втором тайме "Кауно Жальгирис" отыгрался на 53-й минуте благодаря точному удару Юкиёси Карасимы, установив временное равенство.

Сергиенко приносит победу "Женису"

Победный гол хозяев пришёл на 90-й минуте: Давид Сергиенко принёс "Женису" важную победу над действующим чемпионом Литвы.

Напомним, что в прошлом сезоне казахстанской премьер-лиги (ПЛ) "Женис" финишировал на шестом месте.

