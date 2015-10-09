Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 20:14
 

Столичный клуб КПЛ на 90-й минуте вырвал победу у чемпиона из Европы

Столичный клуб КПЛ на 90-й минуте вырвал победу у чемпиона из Европы ©ФК "Женис"

Астанинский "Женис" провёл контрольный матч с литовским "Кауно Жальгирис" на учебно-тренировочном сборе в Белеке (Турция) и одержал победу со счетом 2:1, передают Vesti.kz.

Ранний гол Тевзадзе

Первая результативная атака пришлась на 27-ю минуту: Зураб Тевзадзе вывел столичный клуб Казахстана вперёд, открыв счёт в матче.

Ответ литовцев

Во втором тайме "Кауно Жальгирис" отыгрался на 53-й минуте благодаря точному удару Юкиёси Карасимы, установив временное равенство.

Сергиенко приносит победу "Женису"

Победный гол хозяев пришёл на 90-й минуте: Давид Сергиенко принёс "Женису" важную победу над действующим чемпионом Литвы.

Напомним, что в прошлом сезоне казахстанской премьер-лиги (ПЛ) "Женис" финишировал на шестом месте.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Объединённые Арабские Эмираты   •   Контрольная игра, мужчины
27 января 19:00   •   не начат
Елимай
Елимай
(Семей)
- : -
Краснодар
Краснодар
(Краснодар)
