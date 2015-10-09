Легенда "Реала" согласовал покупку клуба. Известна сумма сделки

Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос близок к покупке футбольного клуба "Севилья", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Cadena Ser.

По информации источника, Рамос и возглавляемая им группа инвесторов Five Eleven Capital согласовали покупку "Севильи". Сумма сделки оценивается в 450 миллионов евро.

На данный момент Рамос вместе со своими юристами изучают отчётность клуба. Данная процедура может занять несколько месяцев. 39-летний испанец станет президентом клуба.

Отмечается, что акционеры "Севильи" готовы рассмотреть продажу клуба из-за неудовлетворительных спортивных результатов в последние годы. Команда после 21 тура в этом сезоне Ла Лиги занимает 10-е место в турнирной таблице (24 очка).

Сам Рамос хорошо знаком с командой – он является воспитанником "Севильи" и выступал за клуб 2004 по 2005 год, а также с 2023 по 2024‑й.

Наибольшую известность Рамос получил в мадридском "Реале", за который отыграл 16 сезонов. В составе "сливочных" он пять раз выигрывал чемпионат Испании и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

Также испанец двукратный чемпион Франции в составе "Пари Сен-Жермена". В декабре Рамос стал свободным агентом после завершения контракта с мексиканским "Монтерреем".

