"Реал" отпустил особенного таланта и теперь жалеет

Бразильский нападающий Эндрик Фелипе, арендованный "Лионом", за три матча забил четыре гола, включая хет-трик в последнем матче против "Меца". Его игра впечатляет голевым чутьём, мобильностью и уверенностью, которой ему не хватало в "Реале", передают Vesti.kz.

Почему Эндрик ушёл из "Реала"

Как пишет Don Balon, Эндрик покинул Мадрид разочарованным: в "Реале" он не получал игрового времени и доверия тренеров, оказался между статусом перспективного таланта и отсутствием реальных возможностей. Аренда во французский клуб позволила ему раскрыться: регулярная игровая практика и доверие тренера сделали его выступления яркими и уверенными.

"Реал" наблюдает и признаёт ошибки

В "Реале" внимательно следят за прогрессом игрока. Руководство признаёт, что молодой футболист нуждался именно в доверии и минутах на поле, и уже понимает, что его уход был преждевременным. Даже президент "сливочных" Флорентино Перес, известный вниманием к уникальным талантам, отмечает, что Эндрик — особенный игрок, способный оставить эпохальный след в клубе.

План "Реала" остаётся прежним: ждать. Аренда — это не прощание, а ускоренный этап формирования игрока. Если Эндрик сохранит текущий уровень игры, он вернётся в клуб с большей зрелостью, опытом и игровым весом.

Напомним, что Эндрик стал игроком "Реала" в 2024 году, перейдя из "Палмейраса" за 47,5 миллиона евро.

