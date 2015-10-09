Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 12:50
 

"Реал" отпустил особенного таланта и теперь жалеет

"Реал" отпустил особенного таланта и теперь жалеет Флорентино Перес. ©ФК "Реал"

Бразильский нападающий Эндрик Фелипе, арендованный "Лионом", за три матча забил четыре гола, включая хет-трик в последнем матче против "Меца". Его игра впечатляет голевым чутьём, мобильностью и уверенностью, которой ему не хватало в "Реале", передают Vesti.kz.

Почему Эндрик ушёл из "Реала"

Как пишет Don Balon, Эндрик покинул Мадрид разочарованным: в "Реале" он не получал игрового времени и доверия тренеров, оказался между статусом перспективного таланта и отсутствием реальных возможностей. Аренда во французский клуб позволила ему раскрыться: регулярная игровая практика и доверие тренера сделали его выступления яркими и уверенными.


"Реал" наблюдает и признаёт ошибки

В "Реале" внимательно следят за прогрессом игрока. Руководство признаёт, что молодой футболист нуждался именно в доверии и минутах на поле, и уже понимает, что его уход был преждевременным. Даже президент "сливочных" Флорентино Перес, известный вниманием к уникальным талантам, отмечает, что Эндрик — особенный игрок, способный оставить эпохальный след в клубе.

План "Реала" остаётся прежним: ждать. Аренда — это не прощание, а ускоренный этап формирования игрока. Если Эндрик сохранит текущий уровень игры, он вернётся в клуб с большей зрелостью, опытом и игровым весом.

Напомним, что Эндрик стал игроком "Реала" в 2024 году, перейдя из "Палмейраса" за 47,5 миллиона евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 21 17 1 3 57-22 52
2 Реал М 21 16 3 2 45-17 51
3 Атлетико М 21 13 5 3 38-17 44
4 Вильярреал 20 13 2 5 37-21 41
5 Эспаньол 21 10 4 7 25-25 34
6 Бетис 21 8 8 5 34-27 32
7 Сельта 21 8 8 5 29-23 32
8 Реал Сосьедад 21 7 6 8 29-29 27
9 Осасуна 21 7 4 10 24-25 25
10 Севилья 21 7 3 11 28-33 24
11 Эльче 21 5 9 7 29-29 24
12 Атлетик 21 7 3 11 20-30 24
13 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
14 Валенсия 21 5 8 8 22-33 23
15 Райо Вальекано 21 5 7 9 17-28 22
16 Алавес 21 6 4 11 18-26 22
17 Мальорка 21 5 6 10 24-33 21
18 Хетафе 20 6 3 11 15-26 21
19 Леванте 20 4 5 11 24-34 17
20 Реал Овьедо 21 2 7 12 11-34 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 19 14 3 2 41-15 45
2 Ланс 19 14 1 4 33-16 43
3 Марсель Олимпик 19 12 2 5 44-20 38
4 Лион 19 11 3 5 32-20 36
5 Лилль 19 10 2 7 34-29 32
6 Ренн Стад 19 8 7 4 30-27 31
7 Страсбур 19 9 3 7 32-23 30
8 Тулуза 19 8 5 6 31-23 29
9 Лорьян 19 6 7 6 25-30 25
10 Монако ФК 19 7 3 9 28-33 24
11 Анже 19 6 5 8 20-25 23
12 Брест 19 6 4 9 24-31 22
13 Ницца Олимпик 19 6 3 10 25-36 21
14 Гавр 19 4 8 7 16-24 20
15 Париж 19 5 5 9 24-32 20
16 Нант 19 3 5 11 18-34 14
17 Осер 19 3 3 13 14-29 12
18 Метц 19 3 3 13 21-45 12

Перейти на страницу турнирной таблицы →

