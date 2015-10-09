Назван претендент на Винисиуса

Будущее Винисиуса по-прежнему под вопросом: до окончания его контракта с "Реалом" осталось меньше полутора лет. В мадридском клубе, по слухам, считают финансовые требования 25-летнего бразильца завышенными, из-за чего переговоры идут непросто, сообщают Vesti.kz.

В случае разрыва с "Реалом" без вариантов Винисиус точно не останется. По информации El Nacional, интерес к форварду проявляет президент ПСЖ Нассер аль-Хелаифи.

Если главный тренер парижан Луис Энрике относится к идее скептически, то сам аль-Хелаифи уверен — такой трансфер стал бы отличным ходом.

Источники отмечают, что для главы ПСЖ этот переход может носить принципиальный характер и рассматриваться как ответ "Реалу" за уход Килиана Мбаппе свободным агентом.

Бесплатно Винисиуса парижане, разумеется, не получат, однако рассчитывают договориться о разумной сумме.

