Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Франция
Вчера 22:49
 

Назван претендент на Винисиуса

  Комментарии

Поделиться
Назван претендент на Винисиуса ©Depositphotos.com/Musiu0

Будущее Винисиуса по-прежнему под вопросом: до окончания его контракта с "Реалом" осталось меньше полутора лет. В мадридском клубе, по слухам, считают финансовые требования 25-летнего бразильца завышенными, из-за чего переговоры идут непросто, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Будущее Винисиуса по-прежнему под вопросом: до окончания его контракта с "Реалом" осталось меньше полутора лет. В мадридском клубе, по слухам, считают финансовые требования 25-летнего бразильца завышенными, из-за чего переговоры идут непросто, сообщают Vesti.kz.

В случае разрыва с "Реалом" без вариантов Винисиус точно не останется. По информации El Nacional, интерес к форварду проявляет президент ПСЖ Нассер аль-Хелаифи.

Если главный тренер парижан Луис Энрике относится к идее скептически, то сам аль-Хелаифи уверен — такой трансфер стал бы отличным ходом.

Источники отмечают, что для главы ПСЖ этот переход может носить принципиальный характер и рассматриваться как ответ "Реалу" за уход Килиана Мбаппе свободным агентом.

Бесплатно Винисиуса парижане, разумеется, не получат, однако рассчитывают договориться о разумной сумме.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Бремен   •   Регулярный чемпионат, мужчины
28 января 00:30   •   не начат
Вердер
Вердер
(Бремен)
- : -
Хоффенхайм
Хоффенхайм
(Зинсхайм)
Кто победит в основное время?
Вердер
Ничья
Хоффенхайм
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!