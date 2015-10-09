Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 21:01
 

Звезда "Ливерпуля" одобрил нового тренера вместо Слота

Звезда "Ливерпуля" одобрил нового тренера вместо Слота ©ФК "Ливерпуль"

Внутри "Ливерпуля" всё чаще обсуждают возможные изменения на тренерском мостике, передают Vesti.kz

После серии неудачных матчей позиции Арне Слота уже не выглядят уверенно, и в клубе заранее рассматривают альтернативные сценарии.

Одним из основных кандидатов на пост главного тренера называют Хаби Алонсо, который недавно покинул мадридский "Реал". А отдельного внимания заслуживает позиция Флориана Вирца.

По информации BayernSpace, немецкий полузащитник "красных" с большим энтузиазмом относится к возможному воссоединению с Алонсо. Именно под руководством испанского специалиста Вирц раскрылся в леверкузенского "Байере" как игрок мирового уровня и стал одним из ключевых героев чемпионского сезона в Бундеслиге.

Источник подчёркивает, что их контакт не прерывался даже после расставания. Уже после перехода в "Ливерпуль" Алонсо поддерживал игрока, помогал ему с адаптацией в новом городе, советовал по бытовым вопросам и оставался на связи.

Более того, в начале текущего сезона, когда Вирц переживал непростой период на поле, Алонсо сам вышел на контакт.

Между ними состоялись личные разговоры и видеоразборы эпизодов, где испанец делился советами по позиционной игре и принятию решений. Это общение носило доверительный характер и продолжается до сих пор.

При этом сам Вирц подчёркивает, что сохраняет хорошие отношения с нынешним тренером. Однако признает, что последние результаты могут усилить давление на Слота, и его будущее в клубе уже не выглядит гарантированным.


 

Чем Вирц зацепил Алонсо?

Вирц - один из самых ярких представителей нового поколения немецкого футбола. Атакующий полузащитник стал ключевой фигурой "Байера" и важным игроком сборной Германии.

В его послужном списке - исторический сезон 2023/24, в котором леверкузенский клуб оформил уникальный "золотой дубль", выиграв Бундеслигу и Кубок Германии без единого поражения.

В том же году Вирц был признан лучшим футболистом Германии, добавил в коллекцию Суперкубок страны и ранее стал победителем молодёжного чемпионата Европы-2021.

Алонсо же  работал с Флорианом в "Байере" и сделал ставку на его креативность, дав полузащитнику максимальную свободу на поле. Такой подход позволил немцу полностью раскрыть свой потенциал и выйти на уровень одной из главных звёзд мирового футбола.


"Реал" получил предложение в 100 миллионов от "Ливерпуля": Перес дал ответ

Ранее стало известно, что после ухода Алонсо один из перспективных игроков "Реала" остался недоволен работой нового тренера и всерьёз рассматривает вариант с уходом из клуба.

