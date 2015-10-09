Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Алонсо провёл переговоры с новым клубом после увольнения из "Реала"

Хаби Алонсо. ©Depositphotos/Musiu0

Английский "Ливерпуль" вступил в контакт с представителями баскского специалиста Хаби Алонсо, ранее занимавшего пост главного тренера мадридского "Реала" и леверкузенского "Байера", передают Vesti.kz.

Как сообщает AS, первые переговоры между сторонами прошли в позитивном ключе.

По данным источника, испанский специалист настроен на возвращение в клуб, цвета которого защищал в бытность футболистом. В стане мерсисайдцев к Алонсо относятся с большим уважением, граничащим с восхищением, что делает его кандидатуру одной из наиболее привлекательных для руководства клуба.

Отмечается, что положение нынешнего главного тренера Арне Слота остаётся нестабильным — каждый матч "Ливерпуля" напрямую влияет на его дальнейшее будущее на "Энфилде".

Напомним, Хаби Алонсо возглавил мадридский "Реал" прошлым летом, однако уже 12 января "королевский клуб" объявил о расторжении сотрудничества с 42-летним специалистом.

После 23 туров английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Участник Лиги чемпионов готов предложить контракт Алонсо после увольнения из "Реала"

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 22 15 5 2 40-14 50
2 Манчестер Сити 23 14 4 5 47-21 46
3 Астон Вилла 22 13 4 5 33-25 43
4 Ливерпуль 23 10 6 7 35-32 36
5 Манчестер Юнайтед 22 9 8 5 38-32 35
6 Челси 22 9 7 6 36-24 34
7 Фулхэм 23 10 4 9 32-32 34
8 Брентфорд 22 10 3 9 35-30 33
9 Ньюкасл Юнайтед 22 9 6 7 32-27 33
10 Сандерленд 23 8 9 6 24-26 33
11 Эвертон 22 9 5 8 24-25 32
12 Брайтон энд Хов Альбион 23 7 9 7 33-31 30
13 Борнмут 23 7 9 7 38-43 30
14 Тоттенхэм Хотспур 23 7 7 9 33-31 28
15 Кристал Пэлас 22 7 7 8 23-25 28
16 Лидс Юнайтед 22 6 7 9 30-37 25
17 Ноттингем Форест 22 6 4 12 21-34 22
18 Вест Хэм Юнайтед 23 5 5 13 27-45 20
19 Бернли 23 3 6 14 25-44 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 23 1 5 17 15-43 8

