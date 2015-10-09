Алонсо провёл переговоры с новым клубом после увольнения из "Реала"

Английский "Ливерпуль" вступил в контакт с представителями баскского специалиста Хаби Алонсо, ранее занимавшего пост главного тренера мадридского "Реала" и леверкузенского "Байера", передают Vesti.kz.

Как сообщает AS, первые переговоры между сторонами прошли в позитивном ключе.

По данным источника, испанский специалист настроен на возвращение в клуб, цвета которого защищал в бытность футболистом. В стане мерсисайдцев к Алонсо относятся с большим уважением, граничащим с восхищением, что делает его кандидатуру одной из наиболее привлекательных для руководства клуба.

Отмечается, что положение нынешнего главного тренера Арне Слота остаётся нестабильным — каждый матч "Ливерпуля" напрямую влияет на его дальнейшее будущее на "Энфилде".

Напомним, Хаби Алонсо возглавил мадридский "Реал" прошлым летом, однако уже 12 января "королевский клуб" объявил о расторжении сотрудничества с 42-летним специалистом.

После 23 туров английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

