КПЛ
Сегодня 19:55
 

Экс-звезда "Реала" попал в сферу интересов топ-клуба КПЛ

Хамес Родриес. ©Depositphotos/Maxisports

Футбольный клуб "Актобе" продолжает пополнять список потенциальных звездных новичков, передают Vesti.kz.

Как сообщает российский инсайдер Иван Карпов, на случай срыва переговоров по трансферу бразильца Халка, который требует зарплату в 4 миллиона евро в год, клуб рассматривает двух громких запасных вариантов — колумбийца Хамеса Родригеса и швейцарца Джердана Шакири.

Хамес Родригес — мировой опыт и ЧМ-2014

34-летний колумбийский атакующий полузащитник стал известен всему миру после ЧМ-2014, где получил "Золотую бутсу" и премию Пушкаша. В карьере Родригеса значатся топ-клубы Европы: "Реал Мадрид", "Бавария", "Порту", "Монако".

Он является обладателем титулов Лиги чемпионов и чемпионата Испании. С 2025 года Хамес выступает за мексиканский "Леон", откуда в январе отказался продлевать контракт, рассчитывая найти клуб с регулярной игровой практикой и готовится к ЧМ-2026.


Джердан Шакири — опыт и результативность

Швейцарский вингер Джердан Шакири, также 34 года, известен по выступлениям за "Баварию", "Ливерпуль", "Интер" и "Базель". За последние полтора года в "Базеле" он отметился впечатляющей результативностью: 27 голов и 34 результативные передачи, став чемпионом Швейцарии. Шакири — также легенда сборной Швейцарии и двукратный победитель Лиги чемпионов.


Напомним, сегодня, 25 января "Актобе" подписал контракт с 39-летним экс-игроком "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Луишем Нани.

