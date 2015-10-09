Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 16:50
 

"Актобе" официально подписал контракт с легендой мирового футбола

  Комментарии

"Актобе" официально подписал контракт с легендой мирового футбола ©ФК "Актобе"

Казахстанский футбольный клуб "Актобе" подписал контракт с именитым португальским футболистом Луишем Нани. Как сообщают СМИ, соглашение с опытным вингером рассчитано на один год, передают Vesti.kz.

Нани — одна из самых узнаваемых фигур европейского футбола последних двух десятилетий. Наибольшую известность он получил по выступлениям за "Манчестер Юнайтед", в составе которого выиграл Лигу чемпионов, а также четырежды становился чемпионом Англии.

Большая карьера в Европе

Помимо английского гранда, португалец защищал цвета "Спортинга", "Фенербахче", "Валенсии", "Лацио" и ряда других клубов, выступая в ведущих чемпионатах Европы.

На международной арене Нани добился главного успеха в 2016 году, когда в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы, внеся весомый вклад в историческую победу своей национальной команды.

Первые слова игрока в "Актобе"

Ранее Луиш Нани уже высказался о своём переходе в клуб казахстанской премьер-лиги - первые слова португальца можно прочитать по этой ссылке.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

