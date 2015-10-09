"Актобе" официально подписал контракт с легендой мирового футбола

Казахстанский футбольный клуб "Актобе" подписал контракт с именитым португальским футболистом Луишем Нани. Как сообщают СМИ, соглашение с опытным вингером рассчитано на один год, передают Vesti.kz.
Нани — одна из самых узнаваемых фигур европейского футбола последних двух десятилетий. Наибольшую известность он получил по выступлениям за "Манчестер Юнайтед", в составе которого выиграл Лигу чемпионов, а также четырежды становился чемпионом Англии.
Большая карьера в Европе
Помимо английского гранда, португалец защищал цвета "Спортинга", "Фенербахче", "Валенсии", "Лацио" и ряда других клубов, выступая в ведущих чемпионатах Европы.
На международной арене Нани добился главного успеха в 2016 году, когда в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы, внеся весомый вклад в историческую победу своей национальной команды.
Первые слова игрока в "Актобе"
Ранее Луиш Нани уже высказался о своём переходе в клуб казахстанской премьер-лиги - первые слова португальца можно прочитать по этой ссылке.
