"Актобе" официально подписал контракт с легендой мирового футбола

Казахстанский футбольный клуб "Актобе" подписал контракт с именитым португальским футболистом Луишем Нани. Как сообщают СМИ, соглашение с опытным вингером рассчитано на один год, передают Vesti.kz.

Нани — одна из самых узнаваемых фигур европейского футбола последних двух десятилетий. Наибольшую известность он получил по выступлениям за "Манчестер Юнайтед", в составе которого выиграл Лигу чемпионов, а также четырежды становился чемпионом Англии.

Большая карьера в Европе

Помимо английского гранда, португалец защищал цвета "Спортинга", "Фенербахче", "Валенсии", "Лацио" и ряда других клубов, выступая в ведущих чемпионатах Европы.

На международной арене Нани добился главного успеха в 2016 году, когда в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы, внеся весомый вклад в историческую победу своей национальной команды.

Первые слова игрока в "Актобе"

Ранее Луиш Нани уже высказался о своём переходе в клуб казахстанской премьер-лиги - первые слова португальца можно прочитать по этой ссылке.

