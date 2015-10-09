Нани сделал заявление о переходе в "Актобе"

Бывший полузащитник сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Луиш Нани высказался о своём переходе в "Актобе" и своей роли в клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Нани прибыл в Актобе, где состоялась его презентация перед болельщиками. Также он ознакомился с инфраструктурой клуба и городом.

"Очень счастлив стать частью этого проекта, все люди в городе и клубе отнеслись ко мне тепло. Хочу дать все лучшее, что у меня есть. Благодарен руководству клуба, города за приглашение", - заявил португалец.

Нани в составе "Манчестер Юнайтед" становился четырёхкратным чемпионом АПЛ, двукратным обладателем Кубка лиги, победителем Лиги чемпионов, четырёхкратным обладателем Суперкубка Англии и победителем клубного чемпионата мира.

Также в разное время играл за "Спортинг", "Фенербахче", "Валенсию", "Лацио", "Орландо Сити", "Венецию", "Мельбурн Виктори", "Адана Демирспор" и "Эштрелу".

