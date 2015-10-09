Ямаль помог "Барселоне" разгромить "Реал" и занять первую строчку в Ла Лиге

"Барселона" одержала убедительную победу над "Реалом" из Овьедо в матче 21-го тура чемпионата Испании. Встреча на поле каталонцев завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев, передают Vesti.kz.

Первый тайм прошёл в равной борьбе и обошёлся без забитых мячей, однако после перерыва "сине-гранатовые" заметно прибавили. Счёт на 52-й минуте открыл полузащитник Дани Ольмо, выведя хозяев вперёд. Спустя пять минут преимущество каталонцев укрепил бразильский нападающий Рафинья Диас.

Окончательную точку в матче на 73-й минуте поставил Ламин Ямаль, поразив ворота гостей после результативной передачи Ольмо.

Эта победа позволила "Барселоне" набрать 52 очка и подняться на первую строчку турнирной таблицы Ла Лиги, сместив мадридский "Реал", у которого 51 балл. Гости из Овьедо с 13 очками продолжают замыкать таблицу чемпионата Испании.

