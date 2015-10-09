Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 22:12
 

Ямаль помог "Барселоне" разгромить "Реал" и занять первую строчку в Ла Лиге

Ламин Ямаль ©ФК "Барселона"

"Барселона" одержала убедительную победу над "Реалом" из Овьедо в матче 21-го тура чемпионата Испании. Встреча на поле каталонцев завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев, передают Vesti.kz.

Первый тайм прошёл в равной борьбе и обошёлся без забитых мячей, однако после перерыва "сине-гранатовые" заметно прибавили. Счёт на 52-й минуте открыл полузащитник Дани Ольмо, выведя хозяев вперёд. Спустя пять минут преимущество каталонцев укрепил бразильский нападающий Рафинья Диас.

Окончательную точку в матче на 73-й минуте поставил Ламин Ямаль, поразив ворота гостей после результативной передачи Ольмо.

Эта победа позволила "Барселоне" набрать 52 очка и подняться на первую строчку турнирной таблицы Ла Лиги, сместив мадридский "Реал", у которого 51 балл. Гости из Овьедо с 13 очками продолжают замыкать таблицу чемпионата Испании.

Капитан решил уйти из "Барселоны" из-за действий Флика

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 21 17 1 3 57-22 52
2 Реал М 21 16 3 2 45-17 51
3 Атлетико М 21 13 5 3 38-17 44
4 Вильярреал 20 13 2 5 37-21 41
5 Эспаньол 21 10 4 7 25-25 34
6 Бетис 20 8 8 4 33-25 32
7 Сельта 20 8 8 4 28-20 32
8 Осасуна 21 7 4 10 24-25 25
9 Севилья 21 7 3 11 28-33 24
10 Реал Сосьедад 20 6 6 8 26-28 24
11 Эльче 21 5 9 7 29-29 24
12 Атлетик 21 7 3 11 20-30 24
13 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
14 Валенсия 21 5 8 8 22-33 23
15 Райо Вальекано 21 5 7 9 17-28 22
16 Мальорка 21 5 6 10 24-33 21
17 Хетафе 20 6 3 11 15-26 21
18 Алавес 20 5 4 11 16-25 19
19 Леванте 20 4 5 11 24-34 17
20 Реал Овьедо 21 2 7 12 11-34 13

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Витория-Гастейс   •   Регулярный чемпионат, мужчины
26 января 01:00   •   не начат
Алавес
Алавес
(Витория-Гастейс)
- : -
Бетис
Бетис
(Севилья)
Кто победит в основное время?
Алавес
Ничья
Бетис
Проголосовало 3 человек

Живи спортом!