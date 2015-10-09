Лидер "Реала" попросил нового тренера исключить звезду сборной Франции

В мадридском "Реале" возникло внутреннее напряжение между игроками. Вице-капитан команды уже обратился к новому главному тренеру Альваро Арбелоа, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, один из лидеров команды — уругвайский полузащитник Федерико Вальверде — обратился к наставнику с просьбой вывести из состава французского хавбека Эдуардо Камавинга.

Вальверде недоволен вкладом Камавинга в командную игру и считает, что полузащитнику сборной Франции необходима пауза для восстановления оптимальной формы.

В текущем сезоне Камавинга провёл 23 матча за "Реал", отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Альваро Арбелоа возглавил мадридский клуб 12 января после отставки Хаби Алонсо. Сообщается, что новый тренерский штаб внимательно относится к мнению лидеров раздевалки и рассматривает возможные изменения в составе.

