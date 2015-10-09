Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Вчера 22:52
 

Лидер "Реала" попросил нового тренера исключить звезду сборной Франции

Лидер "Реала" попросил нового тренера исключить звезду сборной Франции Альваро Арбелоа. ©Depositphotos/Musiu0

В мадридском "Реале" возникло внутреннее напряжение между игроками. Вице-капитан команды уже обратился к новому главному тренеру Альваро Арбелоа, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, один из лидеров команды — уругвайский полузащитник Федерико Вальверде — обратился к наставнику с просьбой вывести из состава французского хавбека Эдуардо Камавинга.

Вальверде недоволен вкладом Камавинга в командную игру и считает, что полузащитнику сборной Франции необходима пауза для восстановления оптимальной формы.

В текущем сезоне Камавинга провёл 23 матча за "Реал", отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.


Альваро Арбелоа возглавил мадридский клуб 12 января после отставки Хаби Алонсо. Сообщается, что новый тренерский штаб внимательно относится к мнению лидеров раздевалки и рассматривает возможные изменения в составе.

Зидан согласился возглавить топ-клуб и попросил продать звезду за 160 миллионов

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 21 17 1 3 57-22 52
2 Реал М 21 16 3 2 45-17 51
3 Атлетико М 21 13 5 3 38-17 44
4 Вильярреал 20 13 2 5 37-21 41
5 Эспаньол 21 10 4 7 25-25 34
6 Бетис 20 8 8 4 33-25 32
7 Сельта 20 8 8 4 28-20 32
8 Осасуна 21 7 4 10 24-25 25
9 Севилья 21 7 3 11 28-33 24
10 Реал Сосьедад 20 6 6 8 26-28 24
11 Эльче 21 5 9 7 29-29 24
12 Атлетик 21 7 3 11 20-30 24
13 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
14 Валенсия 21 5 8 8 22-33 23
15 Райо Вальекано 21 5 7 9 17-28 22
16 Мальорка 21 5 6 10 24-33 21
17 Хетафе 20 6 3 11 15-26 21
18 Алавес 20 5 4 11 16-25 19
19 Леванте 20 4 5 11 24-34 17
20 Реал Овьедо 21 2 7 12 11-34 13

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Сан-Себастьян   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Вчера 22:30   •   не начат
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
(Сан-Себастьян)
- : -
Сельта
Сельта
(Виго)
Кто победит в основное время?
Реал Сосьедад
Ничья
Сельта
Проголосовало 0 человек

