Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 09:00
 

Сенсационное поражение "Арсенала" не даст побить рекорд "Челси"

  Комментарии

Поделиться
Сенсационное поражение "Арсенала" не даст побить рекорд "Челси" ©ФК "Арсенал"

"Арсенал" под руководством Микеля Артеты потерпел неожиданное поражение на своём поле от "Манчестер Юнайтед" (2:3) в 23-м туре английской Премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Арсенал" под руководством Микеля Артеты потерпел неожиданное поражение на своём поле от "Манчестер Юнайтед" (2:3) в 23-м туре английской Премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Сенсационным камбэком завершился матч "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

Таким образом, "Арсенал" пропустил 17 голов в Премьер-лиге сезона-2025/26. Это значит, что, по данным Squawka, рекорд "Челси" по наименьшему количеству пропущенных голов за один сезон останется непобитым ещё на год. В сезоне-2004/05 "Челси" с Жозе Моуринью пропустил 15 мячей.

Несмотря на неудачу, "Арсенал" с 50 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, а "Манчестер Юнайтед" с 38 очками идёт четвёртым.

В следующем туре "Арсенал" сыграет на выезде с "Лидсом" (31 января), а "Манчестер Юнайтед" примет дома "Фулхэм" (1 февраля).

Перед этим, 28 января, подопечные Микеля Артеты сыграют на своём поле с "Кайратом" в рамках восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Алматинский клуб уже прибыл в Лондон.

Артета высказался о неожиданном поражении "Арсенала" перед матчем с "Кайратом"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 23 15 5 3 42-17 50
2 Манчестер Сити 23 14 4 5 47-21 46
3 Астон Вилла 23 14 4 5 35-25 46
4 Манчестер Юнайтед 23 10 8 5 41-34 38
5 Челси 23 10 7 6 39-25 37
6 Ливерпуль 23 10 6 7 35-32 36
7 Фулхэм 23 10 4 9 32-32 34
8 Брентфорд 23 10 3 10 35-32 33
9 Ньюкасл Юнайтед 23 9 6 8 32-29 33
10 Сандерленд 23 8 9 6 24-26 33
11 Эвертон 22 9 5 8 24-25 32
12 Брайтон энд Хов Альбион 23 7 9 7 33-31 30
13 Борнмут 23 7 9 7 38-43 30
14 Тоттенхэм Хотспур 23 7 7 9 33-31 28
15 Кристал Пэлас 23 7 7 9 24-28 28
16 Лидс Юнайтед 22 6 7 9 30-37 25
17 Ноттингем Форест 23 7 4 12 23-34 25
18 Вест Хэм Юнайтед 23 5 5 13 27-45 20
19 Бернли 23 3 6 14 25-44 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 23 1 5 17 15-43 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Бремен   •   Регулярный чемпионат, мужчины
28 января 00:30   •   не начат
Вердер
Вердер
(Бремен)
- : -
Хоффенхайм
Хоффенхайм
(Зинсхайм)
Кто победит в основное время?
Вердер
Ничья
Хоффенхайм
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!