Сенсационное поражение "Арсенала" не даст побить рекорд "Челси"

"Арсенал" под руководством Микеля Артеты потерпел неожиданное поражение на своём поле от "Манчестер Юнайтед" (2:3) в 23-м туре английской Премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Таким образом, "Арсенал" пропустил 17 голов в Премьер-лиге сезона-2025/26. Это значит, что, по данным Squawka, рекорд "Челси" по наименьшему количеству пропущенных голов за один сезон останется непобитым ещё на год. В сезоне-2004/05 "Челси" с Жозе Моуринью пропустил 15 мячей.

Arsenal have now conceded 17 goals in the Premier League in 2025/26, meaning Chelsea’s record for the fewest goals conceded in a single season in the competition is safe for another year.



Несмотря на неудачу, "Арсенал" с 50 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, а "Манчестер Юнайтед" с 38 очками идёт четвёртым.

В следующем туре "Арсенал" сыграет на выезде с "Лидсом" (31 января), а "Манчестер Юнайтед" примет дома "Фулхэм" (1 февраля).

Перед этим, 28 января, подопечные Микеля Артеты сыграют на своём поле с "Кайратом" в рамках восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Алматинский клуб уже прибыл в Лондон.

