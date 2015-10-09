"Кайрат" прибыл в Лондон на матч Лиги чемпионов с "Арсеналом"

Футбольный клуб "Кайрат" прилетел в Лондон, где проведёт заключительный матч в рамках восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Арсенала", передают Vesti.kz.

Встреча состоится 28 января.

"Арсенал", набрав 21 балл, лидирует в турнирной таблице и уже гарантировал себе выход в плей-офф, тогда как "Кайрат" с одним очком занимает последнее, 36-е место, потеряв шансы завоевать путёвку в следующую стадию турнира.

Результаты предыдущих матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов:

1-й тур. "Спортинг" (Португалия) - "Кайрат" - 4:1;

2-й тур. "Кайрат" - "Реал" (Испания) - 0:5;

3-й тур. "Кайрат" - "Пафос" (Кипр) - 0:0;

4-й тур. "Интер" (Италия) - "Кайрат" - 2:1;

5-й тур. "Копенгаген" (Дания) - "Кайрат" - 3:2;

6-й тур. "Кайрат" - "Олимпиакос" (Греция) - 0:1;

7-й тур. "Кайрат" - Брюгге (Бельгия) - 1:4.

