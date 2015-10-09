Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 08:16
 

Артета высказался о неожиданном поражении "Арсенала" перед матчем с "Кайратом"

Артета высказался о неожиданном поражении "Арсенала" перед матчем с "Кайратом"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своим мнением после неожиданного домашнего поражения от "Манчестер Юнайтед" (2:3) в 23-м туре английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Сенсационным камбэком завершился матч "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

— Поздравляю "Манчестер Юнайтед" с победой, — цитирует тренера Football.London. — Мы хорошо начали игру, забили гол и имели несколько отличных моментов, но сами подарили сопернику шанс, и это изменило энергетику матча. Во втором тайме они воспользовались индивидуальным мастерством и забили два гола. Мы пытались переломить ход игры, но одна ошибка в решающий момент лишила нас всех шансов.

Артета отметил, что поражение стало болезненным, но важно сохранять психологическую устойчивость:

— Мы разочарованы, но это часть пути к победам. Мы знаем, что должны делать больше, и игроки готовы реагировать. Сегодня мы старались изо всех сил, но были недостаточно эффективны против хорошо организованной команды.

Главный тренер также прокомментировал свист болельщиков в перерыве:

— Это часть ожиданий. Каждый имеет право реагировать так, как считает нужным. Наша задача — продолжать работать и показывать лучший футбол.

Артета подчеркнул, что команда готова учиться на ошибках и реабилитируется в следующих матчах:

— Мы должны прибавлять и сразу реагировать на поражения. Игроки знают, чего от них ждут, и я уверен, что мы восстановим контроль и уверенность.

Напомним, что 28 января "Арсенал" примет дома "Кайрат" в рамках восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Алматинский клуб уже прибыл в Лондон.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 23 15 5 3 42-17 50
2 Манчестер Сити 23 14 4 5 47-21 46
3 Астон Вилла 23 14 4 5 35-25 46
4 Манчестер Юнайтед 23 10 8 5 41-34 38
5 Челси 23 10 7 6 39-25 37
6 Ливерпуль 23 10 6 7 35-32 36
7 Фулхэм 23 10 4 9 32-32 34
8 Брентфорд 23 10 3 10 35-32 33
9 Ньюкасл Юнайтед 23 9 6 8 32-29 33
10 Сандерленд 23 8 9 6 24-26 33
11 Эвертон 22 9 5 8 24-25 32
12 Брайтон энд Хов Альбион 23 7 9 7 33-31 30
13 Борнмут 23 7 9 7 38-43 30
14 Тоттенхэм Хотспур 23 7 7 9 33-31 28
15 Кристал Пэлас 23 7 7 9 24-28 28
16 Лидс Юнайтед 22 6 7 9 30-37 25
17 Ноттингем Форест 23 7 4 12 23-34 25
18 Вест Хэм Юнайтед 23 5 5 13 27-45 20
19 Бернли 23 3 6 14 25-44 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 23 1 5 17 15-43 8

