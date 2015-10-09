Артета высказался о неожиданном поражении "Арсенала" перед матчем с "Кайратом"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своим мнением после неожиданного домашнего поражения от "Манчестер Юнайтед" (2:3) в 23-м туре английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Сенсационным камбэком завершился матч "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

— Поздравляю "Манчестер Юнайтед" с победой, — цитирует тренера Football.London. — Мы хорошо начали игру, забили гол и имели несколько отличных моментов, но сами подарили сопернику шанс, и это изменило энергетику матча. Во втором тайме они воспользовались индивидуальным мастерством и забили два гола. Мы пытались переломить ход игры, но одна ошибка в решающий момент лишила нас всех шансов.

Артета отметил, что поражение стало болезненным, но важно сохранять психологическую устойчивость:

— Мы разочарованы, но это часть пути к победам. Мы знаем, что должны делать больше, и игроки готовы реагировать. Сегодня мы старались изо всех сил, но были недостаточно эффективны против хорошо организованной команды.

Главный тренер также прокомментировал свист болельщиков в перерыве:

— Это часть ожиданий. Каждый имеет право реагировать так, как считает нужным. Наша задача — продолжать работать и показывать лучший футбол.

Артета подчеркнул, что команда готова учиться на ошибках и реабилитируется в следующих матчах:

— Мы должны прибавлять и сразу реагировать на поражения. Игроки знают, чего от них ждут, и я уверен, что мы восстановим контроль и уверенность.

Напомним, что 28 января "Арсенал" примет дома "Кайрат" в рамках восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Алматинский клуб уже прибыл в Лондон.

