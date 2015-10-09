Сенсационным камбэком завершился матч "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

В центральном матче 23-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Арсенал" на своём поле принимал "Манчестер Юнайтед". Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2, передают Vesti.kz.

На 29-й минуте защитник "красных дьяволов" Лисандро Мартинес случайно срезал мяч в свои ворота, открыв счёт для хозяев. Однако на 37-й минуте нападающий МЮ Брайан Мбеумо восстановил равновесие, уверенно отправив мяч в сетку.

Во втором тайме гости снова провели результативную атаку: на 51-й минуте датчанин Патрик Доргу после передачи Бруно Фернандеша вывел команду вперёд. "Арсенал" снова сравнял счёт на 84-й минуте усилиями полузащитника Микеля Мерино. Но уже через три минуты бразильский форвард "Манчестер Юнайтед" Матеус Кунья принёс победу гостям, оформив сенсационный камбэк.

После этой победы "Манчестер Юнайтед" набрал 38 очков и поднялся на четвёртое место, обойдя "Челси" (37 очков). "Арсенал", несмотря на поражение, с 50 баллами продолжает лидировать в чемпионате.

