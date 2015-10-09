Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сенсационным камбэком завершился матч "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

В центральном матче 23-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Арсенал" на своём поле принимал "Манчестер Юнайтед". Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2, передают Vesti.kz.

На 29-й минуте защитник "красных дьяволов" Лисандро Мартинес случайно срезал мяч в свои ворота, открыв счёт для хозяев. Однако на 37-й минуте нападающий МЮ Брайан Мбеумо восстановил равновесие, уверенно отправив мяч в сетку.

Во втором тайме гости снова провели результативную атаку: на 51-й минуте датчанин Патрик Доргу после передачи Бруно Фернандеша вывел команду вперёд. "Арсенал" снова сравнял счёт на 84-й минуте усилиями полузащитника Микеля Мерино. Но уже через три минуты бразильский форвард "Манчестер Юнайтед" Матеус Кунья принёс победу гостям, оформив сенсационный камбэк.

После этой победы "Манчестер Юнайтед" набрал 38 очков и поднялся на четвёртое место, обойдя "Челси" (37 очков). "Арсенал", несмотря на поражение, с 50 баллами продолжает лидировать в чемпионате.

Холанд вынес честный вердикт Хусанову в "Манчестер Сити"

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 23 15 5 3 42-17 50
2 Манчестер Сити 23 14 4 5 47-21 46
3 Астон Вилла 23 14 4 5 35-25 46
4 Манчестер Юнайтед 23 10 8 5 41-34 38
5 Челси 23 10 7 6 39-25 37
6 Ливерпуль 23 10 6 7 35-32 36
7 Фулхэм 23 10 4 9 32-32 34
8 Брентфорд 23 10 3 10 35-32 33
9 Ньюкасл Юнайтед 23 9 6 8 32-29 33
10 Сандерленд 23 8 9 6 24-26 33
11 Эвертон 22 9 5 8 24-25 32
12 Брайтон энд Хов Альбион 23 7 9 7 33-31 30
13 Борнмут 23 7 9 7 38-43 30
14 Тоттенхэм Хотспур 23 7 7 9 33-31 28
15 Кристал Пэлас 23 7 7 9 24-28 28
16 Лидс Юнайтед 22 6 7 9 30-37 25
17 Ноттингем Форест 23 7 4 12 23-34 25
18 Вест Хэм Юнайтед 23 5 5 13 27-45 20
19 Бернли 23 3 6 14 25-44 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 23 1 5 17 15-43 8

