Холанд вынес честный вердикт Хусанову в "Манчестер Сити"

Норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд высказался о своём одноклубнике - защитнике сборной Узбекистана Абдукодире Хусанове, передают Vesti.kz.

— Видео с участием Абдукодира Хусанова и Хабиба Нурмагомедова широко разошлось в соцсетях. Как вы общаетесь с Хусановым? Говорит ли он сейчас на английском?

"Да, он выучил английский. Мы общаемся между собой на английском языке. Хуса — очень хороший парень, ему нужно продолжать расти и доказывать, каким игроком он является. В будущем он будет нам очень нужен, поэтому ему важно сосредоточиться и продолжать усердно работать", — сказал Холанд в интервью Championat.asia.

Абдукодир Хусанов присоединился к английскому гранду в январе 2025 года, перейдя из французского "Ланса" за рекордные 40 миллионов евро — этот трансфер сделал его самым дорогим футболистом в истории Узбекистана.

В текущем сезоне 21-летний защитник уже провёл 15 матчей во всех турнирах за "горожан", уверенно закрепляясь в составе одного из сильнейших клубов Европы.

