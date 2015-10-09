Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 22:05
 

Холанд вынес честный вердикт Хусанову в "Манчестер Сити"

  Комментарии

Поделиться
Холанд вынес честный вердикт Хусанову в "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд высказался о своём одноклубнике - защитнике сборной Узбекистана Абдукодире Хусанове, передают Vesti.kz.

Поделиться

Норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд высказался о своём одноклубнике - защитнике сборной Узбекистана Абдукодире Хусанове, передают Vesti.kz.

— Видео с участием Абдукодира Хусанова и Хабиба Нурмагомедова широко разошлось в соцсетях. Как вы общаетесь с Хусановым? Говорит ли он сейчас на английском?

"Да, он выучил английский. Мы общаемся между собой на английском языке. Хуса — очень хороший парень, ему нужно продолжать расти и доказывать, каким игроком он является. В будущем он будет нам очень нужен, поэтому ему важно сосредоточиться и продолжать усердно работать", — сказал Холанд в интервью Championat.asia.

Абдукодир Хусанов присоединился к английскому гранду в январе 2025 года, перейдя из французского "Ланса" за рекордные 40 миллионов евро — этот трансфер сделал его самым дорогим футболистом в истории Узбекистана.

В текущем сезоне 21-летний защитник уже провёл 15 матчей во всех турнирах за "горожан", уверенно закрепляясь в составе одного из сильнейших клубов Европы.

Защитник "Сити" честно высказался об игре в паре с Хусановым

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 22 15 5 2 40-14 50
2 Манчестер Сити 22 13 4 5 45-21 43
3 Астон Вилла 22 13 4 5 33-25 43
4 Ливерпуль 22 10 6 6 33-29 36
5 Манчестер Юнайтед 22 9 8 5 38-32 35
6 Челси 22 9 7 6 36-24 34
7 Брентфорд 22 10 3 9 35-30 33
8 Ньюкасл Юнайтед 22 9 6 7 32-27 33
9 Сандерленд 22 8 9 5 23-23 33
10 Эвертон 22 9 5 8 24-25 32
11 Фулхэм 22 9 4 9 30-31 31
12 Брайтон энд Хов Альбион 22 7 9 6 32-29 30
13 Кристал Пэлас 22 7 7 8 23-25 28
14 Тоттенхэм Хотспур 22 7 6 9 31-29 27
15 Борнмут 22 6 9 7 35-41 27
16 Лидс Юнайтед 22 6 7 9 30-37 25
17 Ноттингем Форест 22 6 4 12 21-34 22
18 Вест Хэм Юнайтед 22 4 5 13 24-44 17
19 Бернли 22 3 5 14 23-42 14
20 Вулверхэмптон Уондерерс 22 1 5 16 15-41 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига Европы 2025/26   •   Франция, Ницца   •   Общий этап, мужчины
23 января 01:00   •   не начат
Ницца Олимпик
Ницца Олимпик
(Ницца)
- : -
Гоу Эхед Иглз
Гоу Эхед Иглз
(Девентер)
Кто победит в основное время?
Ницца Олимпик
Ничья
Гоу Эхед Иглз
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!